Straßburg-Attentäter von Polizei erschossen

Seit Dienstag wurde nach ihm gefahndet. Jetzt ist der mutmaßliche Straßburger Attentäter und polizeibekannte islamistische Gefährder Chérif Chekatt getötet worden. Das gab der Bürgermeister der Stadt bekannt.

Die Polizei hatte mehrere Verdächtige aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters in Gewahrsam genommen. Er soll am Dienstagabend in der Straßburger Innenstadt auf Passanten geschossen, beziehungsweise mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Bei dem Anschlag wurden drei Menschen getötet, 13 Menschen wurden verletzt. Nach der Tat flüchtete der Angreifer, lieferte sich aber noch zwei Schusswechsel mit Sicherheitskräften.

Mit dem Taxi unterwegs

Der Angreifer wurde laut Staatsanwaltschaft vor seiner Flucht von Soldaten verletzt. Er sei mit einem Taxi entkommen und habe sich vom Taxifahrer etwa zehn Minuten lang chauffieren lassen, bevor er in Neudorf ausgestiegen sei. Dort wurde er an diesem Abend entdeckt. Der 29-Jährige habe das Feuer auf Polizisten eröffnet und sei dann von den Beamten erschossen worden, teilten die Behörden mit.

Französische Anti-Terror-Kräfte hatten Neudorf bereits am Nachmittag mit einem Großaufgebot durchsucht. Chekatt war am Dienstag nach dem Attentat mit einem Taxi nach Neudorf geflohen. Seitdem war er abgetaucht. Insgesamt suchten in Frankreich und Deutschland mehr als 800 Sicherheitskräfte nach Chekatt.

Schweigeminute in Brüssel

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern und Familien in Brüssel erneut die Solidarität der gesamten Nation aus. "Es war nicht nur Frankreich, das getroffen wurde - eine französische Stadt, unsere Bürger - sondern es war genauso eine große europäische Stadt, die vor einigen Tagen tödlich getroffen wurde."

Macron war nach Brüssel zum Gipfeltreffen der 28 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder gereist. Auch dort wurde der Opfer gedacht. "Zuerst eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer der Straßburg-Anschläge", schrieb der Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter.

Chekatt war 2016 in Deutschland wegen zweifachen Einbruchdiebstahls zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Ein Jahr später wurde er nach Frankreich abgeschoben. Der mutmaßliche Attentäter wird von den französischen Anti-Terror-Behörden als Gefährder geführt. Die Geheimdienste wurden wegen Gewalt, religiöser Radikalisierung sowie seines Bekehrungseifers während eines Gefängnisaufenthalts von 2013 bis 2015 auf ihn aufmerksam. Die islamistische Terror-Organisation Islamischer Staat reklamierte das Attentat für sich.

Am Freitag öffnet Straßburger Weihnachtsmarkt wieder

Frankreichs Innenminister gab bekannt, dass der Weihnachtsmarkt in Straßburg am Freitag wieder geöffnet wird. Den Weihnachtsmarkt nicht wieder zu öffnen, würde bedeuten, denen nachzugeben, "die unsere Freiheit hassen", sagte er am Abend: "Und ihnen nachzugeben, wäre nicht Frankreich."