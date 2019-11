07.11.2019, 14:44 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Strafverfahren sollen schneller werden

Der NSU-Prozess hat fünf Jahre gedauert, das Verfahren gegen eine Rocker-Gang in Berlin ebenso. Die Bundesregierung will, dass solch lange Verfahren der Vergangenheit angehören. Doch der Gesetzentwurf greift weiter – was nicht alle gut finden.