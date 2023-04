Nach Erfolg gegen "Bild": Woelki wehrt sich gegen neue Vorwürfe

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat in einem Rechtsstreit gegen den Axel-Springer-Verlag einen Erfolg erzielt. Das Landgericht Köln verbot in einem am Mittwoch verkündeten Urteil die Behauptung der "Bild"-Zeitung, der Erzbischof und Kardinal habe einen Priester befördert, obwohl er zwei belastende Dokumente gegen den Geistlichen gekannt habe. In dem Verfahren hatte die Pressekammer unter Vorsitz von Richter Dirk Eßer da Silva Ende März Woelki persönlich vernommen. Der Verlag nannte das Urteil "skandalös" und kündigte an, Berufung einzulegen.

Urteil: Woelki gewinnt Prozess gegen "Bild"-Zeitung

Der Erzbischof hatte gegen einen Online-Bericht der "Bild" geklagt, in dem behauptet wurde, Woelki habe im Jahr 2017 einen Priester befördert, obwohl er eine Warnung der Polizei vor einem Einsatz des Geistlichen in der Jugendarbeit und ein belastendes Dokument aus dessen Personalakte gekannt habe.

Vor der Urteilsverkündung hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, dass gegen Woelki der Verdacht der Falschaussage unter Eid im Raum steht. Demnach soll am Montag bei der Staatsanwaltschaft Köln Strafanzeige gegen Woelki erstattet worden sein. Der Erzbischof war am 28. März vor dem Landgericht Köln vernommen worden. Es geht um die Frage, ob Woelki wahrheitsgemäß im Prozess gegen die "Bild"-Zeitung ausgesagt hat und tatsächlich nichts von den Missbrauchsvorwürfen gegen den Priester gewusst hat, den er danach in eine leitende Stellung befördert hat. Kardinal Woelki bestreitet die Behauptung der "Bild"-Zeitung, er habe vor der Beförderung einschlägige Dokumente über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Priester gekannt.

Kardinal Woelki beeidete Aussage vor Gericht

Vor Gericht sagte Woelki, dass er von den Vorwürfen gegen den Priester nichts gewusst habe. "Bis heute hat mir niemand etwas über die Vorwürfe berichtet", sagte der Kardinal laut der Zeitung. Nach der eineinhalbstündigen Aussage ließ sich das Landgericht Woelkis Aussage beeiden. Eine Falschaussage vor Gericht unter Eid ist ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünfzehn Jahren geahndet wird.

Die Anzeige, die nun bei der Kölner Staatsanwaltschaft eingegangen ist, beruft sich auf einen Brief des Erzbischofs an den Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Luis Ladaria, aus dem Jahr 2018. In dem Brief soll laut dem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" Woelki auf mehreren Seiten die Vorwürfe gegen den Priester geschildert haben. Am Ende des Schreibens fragt der Erzbischof, wie man nun mit dem Fall umgehen solle. An den Brief angehängt war laut Bericht außerdem ein Polizeibericht von 2001 über einen sexuellen Kontakt des Priesters mit einer 16-jährigen Prostituierten am Kölner Hauptbahnhof. Die Polizei empfiehlt darin dem Erzbistum aus Präventionsgründen zu verhindern, dass der Priester wieder in der Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt wird.

Staatsanwaltschaft soll Aussage unter Eid prüfen

Das Erzbistum Köln teilt auf Anfrage der Zeitung mit, Woelki habe das Schreiben zwar unterschrieben, könne sich aber "nicht erinnern, das Schreiben gelesen zu haben". Es sei vom Kölner Kirchengericht "inhaltlich alleine und selbständig in eigener Verantwortung erstellt" worden. Auch den Polizeibericht will Woelki nicht gekannt haben. Die nun gestellte Strafanzeige fordert die Staatsanwaltschaft auf, Woelkis Aussage unter Eid noch einmal zu prüfen, ob der Kardinal vor der Beförderung weder das Schreiben noch den Polizeibericht tatsächlich gekannt hat.

Mit Informationen von KNA