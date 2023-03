Strack-Zimmermann: Ampel-Regierung ist "kein Ponyhof"

Die Stimmung in der Ampel-Koalition sei konstruktiv. Das hat die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" gesagt. Vor dem heutigen Koalitionsgipfel der Ampel-Regierung betonte sie, es müsse innerhalb einer Regierung diskutiert werden. Die Große Koalition unter Kanzlerin Merkel habe sich "auch nicht auf Rosen gebettet und umarmt". Was einige nun Streit nennen würden, sei für sie "gepflegte Auseinandersetzung".

Streit um E-Fuels

Einer der Streitpunkte in der Ampel: Eine Zulassung von E-Fuel-betriebenen Verbrennerfahrzeugen in der EU. Eigentlich hatte sie Verbrennermotoren ab 2035 verbieten wollen. Auf Drängen des FDP-Verkehrsministers Volker Wissing dürfen neu zugelassene Verbrennerfahrzeuge ab 2035 nun doch mit synthetischen Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels, betankt werden.

Diese gelten bisher, so auch Verkehrsexperte Klaus Bogenberger am "Sonntags-Stammtisch", als unrentabel und nach bisherigem Kenntnisstand auch nicht als ökologisch sinnvolle Kraftstoffalternative. Dass die FDP sich so sehr auf das Thema eingeschossen hatte, war auch innerhalb der Ampel als Profilierung kritisiert worden.

Strack-Zimmermann: Politik hat nichts Harmonisches

Nun also soll der Koalitionsgipfel Frieden stiften. Dazu betonte Strack-Zimmermann, Politik sei "kein Ponyhof, da wird gerauft um das beste Ziel". Die Menschen würden sich zwar nach Harmonie sehen, Politik habe allerdings nichts Harmonisches.

Ein weiterer Streitpunkt der Ampel ist der Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck, wonach bei einem Heizungswechsel keine neuen Öl- und Gasheizungen eingebaut werden sollen. Der Entwurf war, so Habeck in den "Tagesthemen", in einem frühen Stadium an die Medien weitergegeben worden. Dabei hatte er in erster Linie die FDP kritisiert, die sich gegen diesen Vorstoß vehement wehrt.

Umweltaktivist Thilo Bode: Es drohen Verteilungskämpfe

Umweltaktivist Thilo Bode, ebenfalls zu Gast am "Sonntags-Stammtisch", warf der Regierung in diesem Zusammenhang vor, die Menschen im Land nicht genügend zu entlasten. Es werde alles teurer werden, sagte der Gründer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Die, die am wenigsten hätten, würden am meisten leiden: "Der Staat muss das abfangen, sonst kriegen wir das nicht hin mit der Klimapolitik, da braucht es mehr als temporäre Entlastungspakete."

Wie viel Geld wofür zur Verfügung steht, wird heute auch Thema beim Koalitionsgipfel sein. FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann sagte dazu jedoch: "Jedes Problem zu kompensieren, indem der Staat Geld ausschüttet, das funktioniert nicht." Der Bundeshaushalt sei um 70 Milliarden Euro defizitär. Finanzminister Lindner (FDP) habe alle Ressorts dazu aufgefordert, zu sparen, wenn an einer Stelle mehr Geld benötigt werde. Überall kämen Wünsche dazu – "das geht nicht und das können wir nicht alles gleichzeitig leisten".