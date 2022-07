Storno, Umbuchung, Preisschock: Warum die Flugpreise steigen

Mit der Ruhe ist es im Erdinger Moos längst vorbei. Der Flughafen München zählte im vergangenen Halbjahr circa 13 Millionen Passagiere mit rund 800 Starts und Landungen. Jeden Tag bewegt sich die Reisetätigkeit langsam wieder zurück aufs Vor-Corona-Niveau.

Das zeigte sich schon zu den Pfingstferien, wo das Flugaufkommen nur noch 25 Prozent unter dem Vorkrisenjahr 2019 lag. Wenige Tage vor Beginn der bayerischen Sommerferien machen den Reisenden aber Flugstreichungen, Umbuchungen und vor allem die stark steigenden Preise Sorgen.

Bei der Lufthansa ruckelt es

Wie die Laune der Fluggäste zu Beginn der Sommerferien am Münchner Airport ist, wird sich zeigen. Bei der größten Airline im Erdinger Moos, der Lufthansa, läuft momentan nicht alles rund: "Die Probleme sind sehr vielfältig. Wir haben keinen strukturellen Personalmangel bei uns, sondern wir erleben, dass die Krankheitsquote im Moment hoch ist und dass sehr viele kleine Teile in diesem ganzen Räderwerk ineinandergreifen", erklärt Lufthansa-Sprecher Martin Leutke. Schon das Fehlen eines Ersatzteils, wegen dem ein Flugzeug am Boden bleiben müsse, könne Auswirkungen auf den ganzen Flugplan haben, fügte er hinzu.

Wenn möglich keine Streichung touristischer Ziele

Erst vergangene Woche hatte die Airline an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August rund 2.000 Verbindungen gestrichen, auch weil es dort Abfertigungsprobleme gebe. Insgesamt werden damit im Juli und August deutschlandweit 5.000 Lufthansa-Flüge ausfallen. Für München habe das jedoch kaum Auswirkungen, so die Lufthansa. Man habe nur bestimmte Flüge annulliert, sagt Martin Leutke:

"Wir streichen vor allen Dingen Kurzstreckenflüge, wo es alternative Reisemöglichkeiten gibt, entweder mit anderen Flügen oder eben mit der Bahn. Und wir streichen Flüge, die nicht so stark ausgelastet sind. Wir streichen keine touristischen Ziele, so gut es eben geht, weil wir natürlich den Menschen in Urlaub ermöglicht wollen, auf denen sie so lange gewartet haben."

Teure Ticketpreise durch steigende Nachfrage und Betriebskosten

Bei der Buchung von Flugtickets reibt man sich momentan oft ungläubig die Augen - die Zeiten, in denen man für den Preis eines Biergartenbesuchs ans Mittelmeer fliegen konnten, sind offensichtlich vorbei. Schuld sind mehrere Faktoren, vor allem "die riesige Nachfrage", sagt BR-Luftfahrtexperte Stephan Lina, "und gerade bei den Flugtickets ist es ja so - Nachfrage bestimmt den Preis."

Dazu kämen die stark gestiegenen Kosten für Kerosin und natürlich der Mitarbeitermangel, "auch das schlägt sich auf den Preis durch", erklärt Lina. Das fehlende Personal wiederum sei die Folge des jahrelangen Spar- und Auslagerungsdrucks der Airlines, die Tickets zu Billigpreisen verkaufen wollten. Viele dieser Mitarbeiter hätten während der Pandemie in andere Jobs gewechselt und keine Lust mehr, zu diesen Bedingungen zurückzukehren.

Fliegen wird wohl erst mal teurer bleiben

Selbst der Chef der Billig-Airline Ryanair, Michael O'Leary, der jahrelang den Preiskampf um billige Tickets mitgeführt hat, findet Fliegen zu billig. In einem Interview nannte er es wahrscheinlich, dass Flüge in den kommenden fünf Jahren teurer würden.

Kurzfristiges Sparpotenzial für die anstehenden Sommerferien sieht Flugexperte Stephan Lina für Reisende nicht. Grundsätzlich empfiehlt er aber immer die Preise auch an anderen, erreichbaren Flughäfen zu vergleichen. In Bayern könne man zum Beispiel prüfen, ob eine Verbindung statt ab München möglicherweise von Nürnberg oder Memmingen günstiger ist. Ansonsten gilt: Langfristig buchen, den die billigsten Tickets sind wahrscheinlich am schnellsten weg.