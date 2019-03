Stormy Daniels wird nicht mehr von Staranwalt Avenatti vertreten

Der prominente US-Anwalt Michael Avenatti vertritt nicht länger die für ihren Rechtsstreit mit Donald Trump bekannte Pornodarstellerin Stormy Daniels. Schon im Februar habe er Daniels nach langen Gesprächen darüber informiert, dass er ihre Vereinbarung aufkündige, teilte Avenatti am Dienstag mit. Details nannte er nicht. Daniels selbst schrieb in einem Post, sie habe nun den in Oklahoma ansässigen Anwalt Clark Brewster angeheuert.

Lautstarker Jurist mit Hang zu mehr

Avenatti hatte Daniels seit Februar 2018 vertreten, davor war er außerhalb kalifornischer Justizkreise weitgehend unbekannt. Zuletzt machte der lautstarke Jurist mit einer öffentlich ausgetragenen Fehde mit Trump auf sich aufmerksam und liebäugelte kurz selbst mit einem Einstieg ins Rennen ums Weiße Haus im Jahr 2020.

Sexaffäre mit Donald Trump - und dann der Schweigegeld-Deal

Daniels gibt an, 2006 mit dem schon damals verheirateten Trump Sex gehabt zu haben. Der US-Präsident bestreitet das. Im Zentrum ihres Rechtsstreits steht ein Schweigegeld-Deal im Umfang von 130.000 Dollar vor der Wahl von 2016, für den die Pornodarstellerin mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford die angebliche Affäre unter der Decke halten sollte.

Trumps Ex-Anwalt Cohen hat Deal bestätigt

Daniels hat auf Auflösung der Vereinbarung geklagt, um öffentlich ihre Geschichte erzählen zu können. Die Sache ist auch brisant, weil das Schweigegeld ein Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung darstellen könnte. Organisiert wurde der Deal von Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen, der sich schon schuldig bekannt hat. Cohen hat ausgesagt, auf Anweisung Trumps Daniels Stillschweigen erkauft zu haben.

Bundesrichter wies Daniels Klage ab

Vergangene Woche wies ein Bundesrichter Daniels Klage mit dem Argument ab, dass die Schweigevereinbarung ungültig sei. Schließlich habe sie längst bekommen, was sie wollte. Dennoch hatte Daniels gegen eine Abweisung der Klage gekämpft, auch weil sie den Präsidenten und Cohen zu einer Zeugenaussage unter Eid zwingen wollte. Vor Monaten scheiterte die Pornodarstellerin zudem mit einer Verleumdungsklage gegen Trump.