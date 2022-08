Stories, Skandale, Schlagzeilen: 60 Jahre "report München"

Am Sonntag, den 5. August 1962 zur besten Fernsehzeit, ist es soweit: Die erste Ausgabe von "report München" geht auf Sendung. Der "Vater" des Politikmagazins ist einer der renommiertesten Köpfe der ARD, der Journalist Helmut Hammerschmidt. Er entwickelt neue Formate, moderiert, macht Beiträge und eine steile Karriere. 1965 wird Hammerschmidt Intendant des SWF in Baden-Baden. Von 1972 bis 1973 ist er ARD-Vorsitzender.

Hammerschmidt versammelt eine Truppe von jungen Reportern, die mit ihren Recherchen Schlagzeilen machen werden. Grenzen spielen für das Team keine Rolle: Die BR-Journalisten berichten aus allen Teilen der Welt: Von Kriegen, Krisen und Skandalen. Sehr schnell wird das Politikmagazin aus München zu einer der bekanntesten Fernsehsendungen – und bleibt es bis heute.

Journalistisches Sprungbrett "report München"

Viele große Namen des deutschen Fernsehjournalismus beginnen ihre Karriere bei "report München". Auch dies hat sich um Laufe der Jahrzehnte nie geändert. Dazu zählen herausragende, mutige Journalisten wie der unvergessene Dagobert Lindlau, Peter Mezger oder Klaus Stephan, der "report München" in den 70er Jahren leitete. Stephan gelingt damals das Kunststück, eine internationale Recherche-Kooperation von Israel, über Jugoslawien bis nach Großbritannien mit auf die Beine zu stellen.

Neue Ansätze und Ideen

Damals, im Jahr 1972 eine echte Pionierleistung. Die Rechercheidee der Journalisten: Sie geben Gepäckstücke mit tickenden Uhren auf, um so die Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen zu testen. Polizei und Zoll werden im Vorfeld streng vertraulich informiert. Die Recherchen zeigen: Einige der Pakete werden tatsächlich mitgenommen. Die Aufregung ist riesengroß. So wie im Mai 2022 bei der Veröffentlichung der Xinjiang Police Files, die im Rahmen einer internationalen Recherche zusammen mit BR Recherche ausgewertet wurden.

Klarer Blick nach vorne

Offen sein für neue Entwicklungen, journalistische Formen und Herausforderungen: "report München" ist immer vorne mit dabei. Redaktionsleiter Andreas Bönte sorgte Mitte der 90er Jahre dafür, dass "report München" als erstes ARD-Politikmagazin eine E-Mail-Adresse für Zuschauer und Hinweisgeber hatte und online aktiv wurde. "report München" hat sich aber auch nie gescheut, Stellung zu beziehen und damit gleichermaßen große Zustimmung, aber auch lautstarke Proteste auszulösen. Damals und heute.

Auch wenn die großen ideologischen Schlachten des Kalten Krieges geschlagen sind und neue Themen die öffentlichen Diskussionen beherrschen, "report München" zeigt journalistisch Flagge. Egal, was in der Welt passiert – die Kuba-Krise, die Spiegel-Affäre, der Fall der Berliner Mauer oder die Terroranschläge in New York – "report München" war und ist immer mit dabei. Höchst prominente Persönlichkeiten wie der mächtigste Politiker der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, der französische Staatspräsidenten Charles de Gaulle oder der Philosoph Jean-Paul Sartre stellen sich den Fragen der "report München"-Journalisten.

Auch unliebsame Fakten

So entwickelte Gründervater Helmut Hammerschmidt Anfang 1962 sein Magazin. Er fühlte sich stark dem journalistischen Prinzip verpflichtet, Meinung von der Nachricht sauber zu trennen. Hammerschmidt konnte aber auch "streitbar" sein, wenn unliebsame Fakten unterdrückt werden sollten. An dieses Prinzip hat sich "report München" in den letzten Jahrzehnten immer gehalten – egal ob es sich um die CDU-Parteispendenaffäre in den 1990er Jahren, den Missbrauch in der katholischen Kirche oder Alt- oder Neonazis handelte. Dies gilt auch für 887. Sendung von report München am 2. August 2022.

"report München" wird am 2. August um 21.45 Uhr im Ersten gesendet. Themen sind: "Der gefährliche Kampf gegen Waldbrände: Freiwillige Feuerwehr im Dauereinsatz" , "Falsche Stellenanzeigen im Internet: Identitätsdiebstahl bei Online-Bewerbungen", "60 Jahre "report München": Recherchen, Stories, Schlagzeilen"