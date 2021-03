Stopp von Astrazeneca: Die Entscheidung, die Folgen

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen hat die Bundesregierung sich der Entscheidung anderer europäischer Länder angeschlossen und am Montagnachmittag einen vorläufigen Impfstopp für das Astrazeneca-Vakzin verhängt. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sei der Beschluss eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Das Paul-Ehrlich-Institut hält weitere Untersuchungen für notwendig.

Entscheidung könnte Impffortschritt bremsen

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery fürchtet einen Image-Schaden für das Vakzin. "Dass Menschen Thrombosen und Lungenembolien bekommen, muss nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben", sagte Montgomery dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er bezog sich auf internationale Studien, die besagten, dass die Thrombose-Häufigkeit in der Placebo-Gruppe und in der Gruppe mit dem Impfstoff etwa gleich gewesen sei. "Unter dem Strich ist es leider so, dass dieser eigentlich gute und wirksame Impfstoff durch den Wirbel und die Impf-Aussetzung in vielen Ländern nicht gerade eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnt."

Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte die Entscheidung, den Impfstoff vorerst nicht zu verwenden. Er sei der Überzeugung, dass der Impfstoff bald wieder eingesetzt werden könne, und auch das Vertrauen wieder aufgebaut werde. Lauterbach ist zuversichtlich, dass trotz der aktuellen Maßnahmen bis Ende September jedem Deutschen, der wolle, ein Impfangebot gemacht werden könne.

Entscheidung des Impfstopps hinterfragen

Der Pandemie-Beauftragte des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, Christoph Spinner, sagte, man könne das Aussetzen zumindest hinterfragen: "Wir impfen derzeit prioritär Menschen mit Vorerkrankungen." Diese Patienten hätten teils von vornherein ein gesteigertes Thromboembolie-Risiko. Zudem seien die Ereignisse sehr selten.

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer von der TU München hält den vorläufigen Impfstopp mit dem Astrazeneca Wirkstoff in Deutschland für richtig. Im "B5 Thema des Tages" betonte sie aber auch, es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, die Datenlage sei gering. Aus Sicht der leitenden Virologin schadet die politische Entscheidung aber der deutschen Impfkampagne: "Gut für die Impfkampagne ist das sicherlich nicht. Man kann nur hoffen, dass wir möglichst schnell viel von den alternativen Impfstoffen zur Verfügung haben."

Sollte Astrazeneca vom Markt genommen werden, müsse man laut Protzer den Impfschutz mit anderen Impfstoffen zu vervollständigen. Aus ihrer Sicht ist das denkbar, weil es in anderen Bereichen bereits so gemacht werde.

Söder glaubt an Rückkehr des Impfstoffs

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht indes nicht davon aus, dass der Impfstoff generell ausgesetzt bleibt. Nach der Überprüfung werde man wahrscheinlich feststellen können, "dass doch zumindest für viele Gruppen geimpft werden kann", sagte er am Montagabend im ARD-"Brennpunkt".

Söder ließ außerdem wissen, dass er "lange Prioritätenlisten" nicht mehr in allen Fällen für sinnvoll halte und hat sich für eine Lockerung der Impfreihenfolge ausgesprochen: "Ich kenne so viele Menschen, die sich sofort mit Astrazeneca impfen lassen würden. Ich würde mich auch sofort hinstellen."

Impf-Termine in Bayern werden verschoben

Die Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz werden teilweise andere Impfstoffe verwenden. Es werden aber auch etliche Termine für Erst- und Zweitimpfungen ausfallen. Das Impfzentrum in Straubing beispielsweise kann kurzfristig noch anderen Impfstoff verwenden, aber in den nächsten Tagen werden Impfungen ausfallen müssen, so das Landratsamt.

Das Impfzentrum in Eggenfelden muss ebenfalls Termine absagen, denn der Konkurrenz-Impfstoff von Biontech ist hier bereits verplant. 540 Dosen Astrazeneca werden vorübergehend eingelagert, so ein Sprecher des Landratsamtes Rottal-Inn zu BR24. In vielen anderen Impfzentren sieht es ähnlich aus.

Sieben Krankheitsfälle in Deutschland

Die Aussetzung des Impfstoffs von Astrazeneca in Deutschland geht nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn auf sieben Krankheitsfälle zurück. Die sieben berichtete Fälle einer Hirnvenenthrombose stehen über 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland gegenüber. "Es geht um ein sehr geringeres Risiko - aber falls es tatsächlich im Zusammenhang mit der Impfung stehen sollte, um ein überdurchschnittliches Risiko." Astrazeneca gibt die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs insgesamt mit rund 70 Prozent an.

Laut dem Paul-Ehrlich-Institut solle man sich in ärztliche Behandlung begeben, wenn man sich mehr als vier Tage nach der Impfung unwohl fühlen sollte, etwa mit starken oder anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, sagte Spahn.

Erneute Überprüfung von Astrazeneca

Nun ist die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA am Zug. Dort wird an einer erneuerten Bewertung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Pharmakonzerns gearbeitet. Die Sicherheitsexperten wollten am Donnerstag über mögliche weitere Schritte entscheiden, teilte die EMA in Amsterdam mit.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, falls der Impfstoff zugelassen bleibt, wolle man für die Impfungen auch wieder werben.