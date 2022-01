Stoltenberg schließt Nato-Kampftruppen in der Ukraine aus

In der Ukraine-Krise geht das Tauziehen der Mächte in eine neue Runde. Aus den USA und Großbritannien kommen Signale der Entschlossenheit: US-Präsident Joe Biden hat bereits angekündigt an, zusätzliche US-Truppen in osteuropäische Nato-Staaten zu verlegen; nun plant auch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, die Zahl britischer Soldaten in der Region zu verdoppeln und Estland Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern.

Stoltenberg: Unterstützung, aber kein Nato-Kampfeinsatz

Die Nato selbst ist indes um eine Klarstellung ihrer Position bemüht: "Wir haben keine Pläne, Nato-Kampftruppen in der Ukraine einzusetzen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg der BBC.

In der Ex-Sowjetrepublik seien Nato-Militärausbilder im Einsatz, zudem helfe das Bündnis dabei, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken und liefere militärische Ausrüstung. Da die Ukraine aber kein Nato-Staat sei, gelte die Garantie 100-prozentiger Sicherheit, die Mitglieder in Anspruch nehmen können, nicht für das Land, betonte Stoltenberg.

Russland verlangt Garantien

Auf der anderen Seite verlangte Russlands Außenminister Sergej Lawrow von der Nato und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine Erklärung, "ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer zu stärken". Dies sei für die russische Regierung eine wesentliche Frage bei der Entscheidung über ihr weiteres Vorgehen, so Lawrow im staatlichen Fernsehen. Russland verlange Garantien, "die die Sicherheit auf dem gesamten europäischen Kontinent gewährleisten, unter voller und gleicher Berücksichtigung der legitimen Interessen Russlands". Das Land ist selbst Mitglied der OSZE.

Russland versus Ukraine: Kriegsvorbereitung oder Machtdemonstration?

Der Hintergrund der Erklärungen: Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 120.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen sieht darin die Vorbereitung einer möglichen Invasion - was die Regierung in Moskau abstreitet. Diese fordert Sicherheitsgarantien wie den Rückzug von Nato-Truppen aus Mitgliedsländern in Osteuropa und die Zusage, dass die Ukraine niemals in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen wird. Das wiederum lehnen die Nato und ihr größtes Mitglied USA ab.

Ein Gegenangebot an Russland, Gespräche über Rüstungskontrolle zu führen, bezeichnete der russische Präsident Wladimir Putin als unzureichend. Immerhin: Beide Seiten betonen, sie seien weiter zum Dialog bereit.

