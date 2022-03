Nato will mit Aufrüstung auf Aggression Russlands reagieren

Die Nato-Staaten wollen mit massiver Aufrüstung auf Russlands aggressive Politik reagieren. Angesichts "der seit Jahrzehnten schwerwiegendsten Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit" werde man das Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv erheblich stärken und das gesamte Spektrum an einsatzbereiten Streitkräften und Fähigkeiten weiterentwickeln, hieß es in einer gemeinsamen Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs vom Donnerstag. Diese Schritte würden durch "erweiterte Übungen" mit dem Schwerpunkt kollektive Verteidigung und der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Streitkräfte ergänzt.

Verstärkung der Nato-Ostflanke: Vier neue Gefechtsverbände

So will die Nato doppelt so viele Kampfverbände an ihre Ostflanke entsenden wie bisher. Im Osten und Südosten des Bündnisgebiets soll es künftig acht sogenannte Battlegroups, also kampfbereite Verbände, geben statt bisher vier. Neue Einheiten sollen in die Mitgliedsländer Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei entsandt werden, wie aus der Gipfel-Erklärung hervorgeht.

Bisher gibt es bereits solche Verbände in Polen und den drei Baltenstaaten Litauen, Lettland und Estland. Sie waren nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 entsandt worden, durch einen Nato-Beschluss von 2016.

Die Staats- und Regierungschefs wiesen zudem auf bereits umgesetzte Maßnahmen zur Stärkung der Abschreckung hin. So wurden in Reaktion auf das Vorgehen Russlands in der Ukraine die Verteidigungspläne der Nato aktiviert, Elemente der Nato-Reaktionskräfte verlegt und an der Ostflanke 40.000 Soldaten sowie Luft- und Seefähigkeiten dem direkten Kommando der Nato unterstellt.

"Der unbegründete Krieg Russlands gegen die Ukraine stellt eine grundlegende Herausforderung an die Werte und Normen dar, die allen Menschen auf dem europäischen Kontinent Sicherheit und Wohlstand gebracht habe", hieß es am Ende der Erklärung zum Sondergipfel in Brüssel. "Wir bleiben einig und entschlossen in unserem Willen, der Aggression Russlands entgegenzutreten, der Regierung und den Menschen in der Ukraine zu helfen und die Sicherheit aller Verbündeten zu verteidigen."

Warnung an Russland vor Chemiewaffeneinsatz

Präsident Wladimir Putin und den anderen Verantwortlichen für den Krieg gegen die Ukraine wurden zudem Konsequenzen angedroht. "Wir werden mit dem Rest der internationalen Staatengemeinschaft zusammenarbeiten, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Menschen- und Völkerrechtsverletzungen einschließlich Kriegsverbrechen zu verantworten haben", erklärten die Staats- und Regierungschefs.

Zugleich warnten die Nato-Staaten Russland vor einem Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, durch einen Einsatz von Chemiewaffen könnte auch die Bevölkerung in Nato-Staaten in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Nato verurteilte Angriffe auf die Zivilbevölkerung und zog Belarus in die Mitverantwortung. China forderten die Nato-Staaten auf, Russland nicht in dem Krieg zu unterstützen. Das Bündnisgebiet werde die Allianz beschützen und jeden Zentimeter verteidigen.

Weitere Hilfe für die Ukraine

Die Ukraine werde mit weiterer Ausrüstung zum Schutz vor biologischen und chemischen Angriffen unterstützt, um ihr Grundrecht auf Selbstverteidigung ausüben zu können, sagte Generalsekretär Stoltenberg weiter. Dies beinhalte Hilfe bei der Cybersicherheit sowie Ausrüstung zum Schutz vor biologischen, chemischen, radiologischen und nuklearen Bedrohungen. Darunter könne das Erkennen, der Schutz, medizinische Hilfsmittel sowie Training zur Dekontaminierung sein.

Schon jetzt rüsteten die Bündnisstaaten die Ukraine mit umfangreichen militärischen Gütern aus, erklärte Stoltenberg. Darunter seien Panzerabwehr- und Luftabwehrsysteme sowie Drohnen, die sich als äußerst effektiv erwiesen.

Stoltenberg bleibt Generalsekretär der Nato

Jens Stoltenberg bleibt wegen des Krieges außerplanmäßig für ein weiteres Jahr als Nato-Generalsekretär. Der norwegische Politiker stimmte auf dem Sondergipfel der Allianz zu, bis zum 30. September 2023 im Amt zu bleiben.

Das Finanzministerium in Oslo erklärte zugleich, Stoltenberg habe seine Bewerbung für das Amt des norwegischen Zentralbankchefs zurückgezogen. Stoltenbergs reguläre Amtszeit bei der Nato endet Ende September, er sollte danach Zentralbankchefs seines Landes werden.