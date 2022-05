Ungewollt Schwarzfahrer? Stolpersteine beim 9-Euro-Ticket

Intercity und Regionalexpress in einem: Das gibt es auf einer Reihe von Verbindungen der Bahn in Deutschland, etwa zwischen Konstanz am Bodensee und Stuttgart oder auch im Bereich des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. Bei Kunden hat die Regelung in den vergangenen Tagen zu Verwirrung geführt. Es geht um die Frage, ob diese Züge ab dem 01. Juni auch mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden können.

Intercity und Regionalexpress in einem

In der Reiseauskunft der Deutschen Bahn werden die betroffenen Züge nicht nur mit einer Intercity- oder Railjet-Kennung ausgewiesen, sondern auch mit einer Regionalzug-Nummer. Gleichzeitig wurden die Züge wie der Intercity 2006, der zwischen Konstanz und Siegen auch als Regionalexpress 35 verkehrt, bislang mit zwei sich widersprechenden Hinweisen versehen: "Alle Nahverkehrsfahrkarten werden anerkannt" heißt es in der App DB-Navigator, gefolgt von der Information "9-Euro-Ticket nicht gültig".

Einigung zwischen Baden-Württemberg und der Bahn

Für diesen Zug ist das Problem mittlerweile eigentlich gelöst: Das Land Baden-Württemberg und die Bahn haben sich darauf verständigt, dass in den Zügen auf diesem IC-Abschnitt auch das 9-Euro-Ticket akzeptiert wird. Die Reiseauskünfte der Bahn waren am frühen Freitagnachmittag allerdings noch nicht auf die neue Lage umgestellt.

Weitere Intercity-Strecken in mehreren Bundesländern

Sechs weitere Strecken sind betroffen. "Mit anderen Ländern laufen die Gespräche noch", teilte die Bahn dazu am Freitag mit. Es geht um die Intercity-Verbindungen: Bremen-Norddeich Mole, Elsterwerda-Berlin, Berlin-Prenzlau, Potsdam-Berlin-Cottbus, Dillenburg-Letmathe und Erfurt-Gera.

Pro Bahn beklagt Falle für arglose Kunden mit 9-Euro-Ticket

Gibt es hier keine Einigung mit der Bahn, dürften Kunden diese Züge mit ihrem 9-Euro-Ticket nicht nutzen. Weil die Verbindungen aber etwa auf bahn.de und im DB Navigator auch dann angezeigt werden, wenn der Nutzer die Option "nur Nahverkehr" anwählt, kommt Kritik vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Lukas Iffländer beklagt: "Wenn die Auskunftssysteme – trotz der Beschränkung auf den Nahverkehr – Züge anzeigen, die nicht mit dem Neun-Euro-Ticket nutzbar sind, lockt dies die Fahrgäste in die Falle, unverschuldet dem Schwarzfahren beschuldigt zu werden."