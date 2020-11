Störer im Bundestag: AfD entschuldigt sich für eigene Besucher

Nach den Störaktionen von Gästen der AfD auf den Fluren des Bundestages am Mittwoch sollen sich nun zwei Abgeordnete der Partei dafür entschuldigen.

Beschluss: Entschuldigung der Einladenden geplant

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, fasste die AfD-Fraktion am Freitag in einer Sondersitzung einen entsprechenden Beschluss. So werde ein Entschuldigungsschreiben an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) verfasst, das die AfD-Abgeordneten Petr Bystron und Udo Hemmelgarn unterzeichnen sollen. Die Gäste, die sich auffällig verhalten haben, dürften künftig nicht mehr an Veranstaltungen der Fraktion im Bundestag teilnehmen.

Eingeladen hatten die Störer Hemmelgarn, Bystron und Müller

Während der Bundestagsdebatte waren am Mittwoch, als im Plenum über den Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie gesprochen wurde, auf den Fluren des Reichstagsgebäudes Abgeordnete von Besuchern belästigt, gefilmt und beleidigt worden. Betroffen waren unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. In einem Sicherheitsbericht der Bundestagspolizei war die Rede von insgesamt vier Besuchern. Sie waren von den drei AfD-Abgeordneten Udo Hemmelgarn, Petr Bystron und Hansjörg Müller eingeladen worden.

Starke Kritik der anderen Parteien

Politiker aller Parteien haben die Vorfälle verurteilt. Die Union attackierte die AfD scharf. Seit die AfD im Bundestag sitze, gehe es ihr nur darum, diesen schlecht zu machen und die anderen Parteien "in den Dreck zu ziehen", sagte der Erste Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Michael Grosse-Brömer am Freitag in der Aktuellen Stunde des Bundestag.

"Das führt dazu, dass wir eine Verrohung der Sitten haben und dem müssen wir Einhalt gebieten", kommentierte der Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, die Vorfälle im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

Gauland entschuldigte sich bereits im Namen der Partei

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland räumte ein, das Verhalten der Gäste sei "unzivilisiert" gewesen und gehöre sich nicht. "Dafür entschuldige ich mich als Fraktionsvorsitzender." Man habe das Verhalten der Gäste aber nicht vorhersehen können.