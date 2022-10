Stimmungstest in Energiekrise – Landtagswahlen in Niedersachsen

Ende September, zweieinhalb Wochen vor der Wahl. In den Straßen von Hannover, Göttingen, Hildesheim oder Wilhelmshaven reihen sich Wahlplakate aneinander. Der SPD-Ministerpräsident Stephan Weil verspricht darauf, bei ihm sei "das Land in guten Händen".

Sein Herausforderer, der CDU-Spitzenkandidat und niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, will "weiterspringen statt weiter so". Eine Anspielung auf das springende Niedersachsenross im dortigen CDU-Parteilogo und den von Althusmann oft geäußerten Vorwurf, Stephan Weil habe nach fast 10 Jahren Amtszeit nicht mehr genug Gestaltungsanspruch. Doch es sind die Grünen, die mit Blick auf mögliche Koalitionsoptionen eine wichtige Rolle spielen.

Grüne: Spagat zwischen alten Idealen und neuer Krise

Göttingen, ein grünes Sofa steht auf einer abgezäunten Bühne vor der Sandstein-Fassade des Alten Rathauses. Im Umkreis stehen Ordner und Ordnerinnen in Neon-Warnwesten. "Wir sichern alles ab, damit es friedlich bleibt – so genau weiß man‘s ja nie", erzählt einer von ihnen. In Telegram-Gruppen sei dazu aufgerufen worden, die Veranstaltung zu stören.

Noch ist niemand zu sehen. Derweil verteilt die grüne Basis Sonnenblumen und "Cli-Mate", ein koffeinhaltiges Mate-Getränk, gedacht als Energieschub für Wahlkampf und Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine Wahlkämpferin erzählt, dass sie angesichts der aktuellen Krise am Stand hauptsächlich auf Energiefragen angesprochen wird.

Stammwähler kritisieren Grüne

Dabei hört sie oft auch den Vorwurf, dass die Grünen nur aus Ideologie gegen einen AKW-Weiterbetrieb seien, eins der drei verbliebenen Atomkraftwerke steht in Lingen im niedersächsischen Emsland. Genauso komme aber auch aus der ureigenen Stammwählerschaft Kritik, dass man Ideale über Bord werfe. Die Grünen waren etwa lange gegen fossile Flüssiggas-Infrastruktur im Norden des Landes, die jetzt kommt.

"In einer Krisensituation müssen wir gerade Entscheidungen treffen, die die Grünen nie gewollt haben, die wir aber für eine Übergangszeit brauchen", beschreibt Julia Willie Hamburg diesen Spagat. Sie ist neben dem ehemaligen niedersächsischen Landwirtschaftsminister Christian Meyer Spitzenkandidatin der Grünen.

Rot-grün als favorisierte Koalition von SPD und Grünen

Direkt neben dem grünen Wahlkampfstand und der Bühne, auf der Julia Hamburg später mit Ricarda Land und Jürgen Trittin sprechen wird, steht ein Stand der SPD. Eine rot-grüne Regierung ist das Ziel von Hamburg. "Mit der SPD haben wir die meisten Schnittmengen. Außerdem sehen wir in Berlin gerade, wie schwierig Dreierkonstellationen sind." Auch Ministerpräsident Weil spricht sich öffentlich für diese Zusammenarbeit aus.

Unter Applaus und Pfeifen betritt Julia Hamburg, die im Landtag Oppositionsführerin ist, die Bühne in Göttingen. Neben den Zuhörenden ist mittlerweile eine Traube Menschen erschienen, die mit "Kriegstreiber-Schildern" in der Hand und Trillerpfeife im Mund möglichst laut sein wollen.

Beim Bühnenabbau läuft melodischer Techno

Obwohl Julia Hamburg vor der Wahl andere Optionen als rot-grün nicht ausschließen will, lässt sie auf der Bühne kein gutes Haar an der CDU: "So eine gestrige Partei muss nicht Teil einer Landesregierung sein!" Die CDU, die aktuell zusammen mit der SPD in einer Großen Koalition regiert, sei nicht progressiv genug beim Klimaschutzgesetz oder sei im Gegensatz zu den Grünen gegen eine Landeswohnungsbaugesellschaft.

Beim Bühnenabbau läuft melodischer Techno. Zwischen Fotos und Interviewterminen tanzt Julia Hamburg für einen Moment: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen mitregieren können, ist groß. Zwar hat die Partei zuletzt in den Umfragen etwas verloren, im August lag sie noch bei über 20 Prozent, jetzt laut Infratest dimap bei 16. Sie bleibt jedoch ein wichtiger, möglicher Koalitionspartner – auch weil die aktuelle Groko aus SPD und CDU von beiden Parteien oft als Zweckbündnis bezeichnet wird. Aktuell besteht der Landtag aus vier Fraktionen: SPD, CDU, Grüne und FDP. Die Linke liegt in den Umfragen aktuell bei vier Prozent, es könnte also knapp werden mit dem Versuch, in den Landtag einzuziehen.

Althusmann: Ampel-Parteien verspielen Vertrauen

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ist mit einem silber-blau glänzenden Wahlkampfmobil im Stil eines amerikanischen Wohnwagens unterwegs. Er macht bei seiner Marktplatz-Tour Halt in der Fußgängerzone der Kleinstadt Springe, zwischen Fachwerkhäusern und Blumenbeete. Erste Wolken ziehen auf – "aber wir in Niedersachsen sind ja bekanntlich sturmfest und erdverwachsen", begrüßt er die Menschen auf dem Platz.

Er ist der Herausforderer. Bernd Althusmann setzt entschlossen darauf, dass "die Ampel in Berlin immer mehr Vertrauen verspielt". Der Mittelstand werde bei den Entlastungen vergessen, den Menschen fehle eine verlässliche, belastbare Perspektive für den Winter.

Wahlkampf- und Streitthema: AKW Lingen

Jetzt AKWs abzuschalten – das Kraftwerk in Lingen soll Ende des Jahres vom Netz gehen – hält er für "grundfalsch". Er will "keinen Ausstieg vom Ausstieg", die Kernkraftwerke in Deutschland aber während der Krise für einige Jahre weiter nutzen. "Ich find’s gut, dass Herr Althusmann nicht verspricht, dass alles so easy wird", bemerkt eine Rentnerin bei dessen nächstem Stopp in Rinteln, 60 Kilometer von Hannover.

Eine Spielzeugladen-Besitzerin hofft auf einen Ministerpräsidentenwechsel, die aktuelle wirtschaftliche Situation bereite ihr schlaflose Nächte, erzählt sie. Bernd Althusmann kann sich auch eine Neuauflage der großen Koalition vorstellen, trotz des Zweckbündnischarakters: "Dann aber unter Führung der CDU". Und schwarz-grün? "Ich weiß, dass die Grünen in Niedersachsen im Vergleich zu den baden-württembergischen oder den nordrhein-westfälischen Grünen angeblich als etwas schwieriger gelten", sagt er. Als weiter links, sagen andere.

"Das hat auch zu tun mit Gorleben, mit der Atomdebatte. Und dennoch sage ich, es kann gelingen, Ökonomie und Ökologie, starke Wirtschaftskraft und ebenso starken Naturschutz zusammen voranzubringen". Bevor Bernd Althusmann den Marktplatz in Rinteln verlässt, überreicht ihm der Stadtverbands-Vorsitzende Ulrich Seidel Mettwürste einer regionalen Metzgerei und sagt: "Es geht um die Wurst. Wenn rot-grün gewählt würde in Niedersachsen, ist das ein Zeichen für die Ampel in Berlin, die Preise weiter durch die Decke gehen zu lassen."

SPD-Ministerpräsident zwischen Amtsvorteil und Ampel-Kritik

Es geht um die Wurst – womöglich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, auch wenn die SPD in den letzten Umfragen vor der Wahl ihren Vorsprung ausbauen konnte. In Alfeld grillt die SPD auf einer Wiese Bratwürste und Käse, neben parteiroten Bierbänken und einem weißen Pavillon. Stephan Weil soll in dem Veranstaltungstitel nach 20 Minuten "auf ein Wort" kommen, wie ein Landesverbandsmitglied den potentiellen Wählern und Wählerinnen erklärt.

Sie können ihre Fragen auf Bierdeckel schreiben, eine Moderatorin wird sie dem Ministerpräsidenten dann stellen. Wenig später kommt Weil über die Wiese gelaufen und nicht ruhig in die Menge. Bei der Begrüßung kommentiert er die Bartlänge des Bürgermeisters und sinniert darüber, was sich seit seinem letzten Besuch hier in Alfeld alles verändert habe. Betont bürgernah.

Eine Frau Mitte 70 in Daunenmantel übt Kritik: Rentner und Rentnerinnen seien in der Krise zu kurz gekommen: "Ich habe schon immer SPD gewählt, meine Familie auch. Ich verzeihe viel, aber so langsam komme ich an meine Grenzen". Sie gehe trotz Rente für 300 Euro arbeiten. Und trotzdem – sie hofft, dass Stephan Weil und damit die SPD weiterregiert. "Man muss halt Abstriche im Leben machen", sagt sie halb lachend. Von den elf Ministerpräsidenten, die das Bundesland bisher regiert haben, wurden sieben von der SPD gestellt.

Debatte um niedersächsisches Entlastungspaket

Die Frage-Bierdeckel sind abgearbeitet, Menschen strömen auf den Ministerpräsidenten zu. Erst am Tag zuvor hatte Stephan Weil ein niedersächsisches Rettungspaket versprochen. 970 Millionen nach der Wahl. Die anderen Fraktionen im Landtag sagen: Unseriöses Wahlversprechen und zu spät. Weil zeigt sich entspannt: "Naja, dass mitten im Wahlkampf die anderen Parteien Vorschläge von mir nicht toll finden, das ist jetzt nicht so überraschend".

Aber die Reaktion der CDU zeige für ihn einen wichtigen Punkt der Uneinigkeit: Während deren Spitzenkandidat Bernd Althusmann in Weils Vorschlag ein "Eingeständnis eines Ampel-Versagens" sehe, meint Stephan Weil, müsse man eben selbst im Bundesland anpacken.

Zum Artikel: Söder und Weil fordern Rettungsschirm für Stadtwerke

AfD mobilisiert mit Sorgen vor dem Winter

In der Hannoveraner Fußgängerzone finden sich an den Wochenenden vor der Wahl in vielen Straßen Wahlkampfstände. AfD-Gründungsmitglied Jörn König steht mit türkis-blauer-Partei-Kappe neben Werbesegeln am Wahlstand. Neben dem Thema AKW spielt in Niedersachsen auch das Thema LNG, Flüssiggas, eine große Rolle – aktuell entstehen in wenigen Monaten zwei Terminals in Wilhelmshaven und Stade. "Aus unserer Sicht hätten wir schon lange die LNG-Terminals bauen müssen", sagt König.

Die AfD will den Windkraftausbau komplett stoppen, wie König an einem blauen Stehtisch erklärt. Der Stand wirbt mit "Habeck-Waschlappen", Teelichtern und Feuerzeugen als "Überlebenspaket" für den "ersten grünen Winter". Eine rothaarige Frau bleibt stehen: "Ich weiß jetzt nicht mehr, wen ich wählen soll, mit der ganzen Energiekrise". Sie und ihr Mann seien auch mal AfD-Mitglied gewesen, wegen Streit aber ausgetreten: "Unstimmigkeiten, es gab ziemlich viele Unstimmigkeiten".

Steigende Umfragenwerte trotz Streits in der Vergangenheit

Die niedersächsische AfD gilt als zerstritten: Die Landtags-Fraktion ist in der laufenden Legislaturperiode auseinandergefallen, weil es zu viele Fraktionsaustritte gab. Darauf angesprochen, betont Omid Najafi, Hannoveraner Listenkandidat, eine neue Einigkeit: "Das ist Geschichte, ich kann sagen: Wir sind geeint und schauen nach vorne". Er hofft auf ein zweistelliges Ergebnis – Ende September lag die AfD noch bei 9 Prozent, mittlerweile bei 11. Die AfD als Krisengewinnerin?

"Bei der Bundestagswahl da hingen nach zwei Wochen nur noch 10 Prozent unserer Plakate. 90 Prozent wurden zerstört. Aktuell ist genau andersherum", sagt Omid Najafi. Hinter ihm hängt ein Banner, auf dem steht: "Mittlerweile sind es zu viele Migranten". Der Verfassungsschutz hat die gesamte niedersächsische AfD als Verdachtsobjekt Rechtsextremismus eingestuft.

Auch wegen des formell aufgelösten Flügels. Ungerechtfertigt, meint der lokale Kandidat Najafi: "Weil der Verfassungsschutz keine unabhängige Behörde ist. Er untersteht der Innenministerin Nancy Faeser". AfD-Sympathisanten am Stand erzählen, dass sie regelmäßig bei Montagsdemos mit dabei sind. Ein Zigarette rauchender Mann im grünen Parker wirft ein, es störe ihn, pauschal als Querdenker bezeichnet zu werden, nur, weil er an Wahlkampfständen der Grünen "Kriegstreiber" rufe.

FDP optimistisch – trotz fünf Prozent in den Umfragen

Die Kriegstreiber-Rufe kennt auch Stefan Birkner von Veranstaltungen. Er ist Spitzenkandidat der FDP. Birkner will heute in Hildesheim möglichst viele Menschen von seiner Partei überzeugen.

Der Jurist verteilt gelbe Rosen, bedacht sich nicht zu piksen. Beim Betrachten seines Wahlkampfmaterials kommt ihm ein naheliegendes Zitat in den Kopf: "Dornige Chancen", lacht er. Mit Christian Lindner, dem Urheber des Spruchs, war Stefan Birkner am Vortag unterwegs, heute ist er in Begleitung von Wolfgang Kubicki, der an einem Wurststand Halt macht. "Ohne Mampf kein Kampf", kommentiert Birkner.

Auch der Metzger klagt über die steigenden Energiepreise. Das Vertrauen in die FDP, die in der Vergangenheit für den Mittelstand da gewesen sei, hat er trotzdem nicht verloren. Birkner wird seine Rosen sehr schnell los, er lacht mit den Passanten und Passantinnen und wirkt dabei so ausgelassen, als ob es nicht auch knapp werden könnte mit der 5-Prozent-Hürde.

Wunsch nach Jamaika bei FDP

"Es gibt aus meiner Sicht erst einmal keine Anzeichen dafür, dass wir sie nicht schaffen", sagt er darauf angesprochen. Zuvor sahen die Umfragen die FDP bei bis zu sieben Prozent, mittlerweile sind es nur noch fünf. Birkner, der 2012 bis 2013 Umweltminister in Niedersachsen war, will mit seiner FDP als "Modernisierungsmotor" mitregieren – lieber Jamaika-Motor als Ampelmotor. Lieber schwarz-gelb-grün als eine Koalition mit SPD und den Grünen.

Stimmungstest für Berlin

Danach betritt der FDP-Spitzenkandidat für eine Wahlkampfveranstaltung gegen Abend das Knochenhaueramtshaus, ein rekonstruiertes Fachwerkhaus mitten in Hildesheim. Die jüngeren tracken die Jahre ihrer FDP-Mitgliedschaft in einer App, die Älteren stellen Fragen zu Aktienrente. Hauptthema ist neben der Einhaltung der Schuldenbremse an den Tischen aber der von der FDP geforderte AKW-Fortbetrieb, auch in Niedersachsen.

Auch Stefan Birkner betont immer wieder: "Aus meiner Sicht ist das noch nicht entschieden". Es gilt dasselbe bei der FDP wie schon bei der CDU: Ein gutes Ergebnis in Niedersachsen würde diese Position, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, in Berlin stärken. Die FDP muss jedoch um jede Stimme kämpfen.