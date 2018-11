Stimmen aus der Freiheit: Journalisten im Exil

Die Körber-Stiftung hat Journalisten zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Can Dündar, einst Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet", ist der wohl bekannteste Exil-Journalist in Deutschland. Er floh aus der Türkei und baute in Berlin "Özgürüz" auf – ein unabhängiges Nachrichtenportal.

Für viele Länder ist ihre Arbeit unverzichtbar

Wichtigstes Ziel sei, Leser in der Türkei zu erreichen, die sonst keine Chance hätten, von Mainstream-Medien vor Ort die Wahrheit zu erfahren. Die wenigen unabhängigen Zeitungen, die es dort noch gibt, entstünden unter schwersten Bedingungen, weiß Dündar.

Etwa 200 Exil-Journalisten soll es in Deutschland geben, schätzt der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr. Sie wenden sich an Menschen in Ländern wie Sri Lanka, Usbekistan, Aserbaidschan und Äthiopien. Länder, die auf der Landkarte der meisten Journalisten gar nicht vorhanden sind. Diese Exilmedien würden auch nicht für die deutsche Medienöffentlichkeit arbeiten, sondern aus dem sicheren deutschen Exil für die Öffentlichkeit in der Heimat, und dies mit zum Teil sehr beeindruckenden Reichweiten, so Mihr.

Wichtige Quellen auch für deutsche Medien

Exil-Journalisten arbeiten aber auch für deutsche Medien. Sie helfen, über die Krisen und Konflikte in ihrer Heimat zu berichten, erzählt Klaus Brinkbäumer, der zuletzt Chefredakteur des "Spiegel" war. Die Spiegel-Korrespondenten für die Türkei oder Syrien stünden in ständigem Kontakt mit Exil-Journalisten: "Sie recherchieren deren Perspektive und machen sich über diese Gespräche schlicht schlauer. Und all das fließt in die Texte ein."

Allerdings bleiben Exil-Journalisten häufig auf diese Expertenrolle reduziert. Fest integriert in deutschen Redaktionen sind sie selten. Das beobachtet auch NDR-Journalistin Julia Stein, die außerdem das "Netzwerk Recherche" leitet. Sie mahnt:

"Der Journalismus jetzt, der muss möglichst investigativ, vor allem aber integrativ sein. Das heißt, dass er das abbildet, was los ist in der Gesellschaft. Auch die Sorgen der Gesellschaft. Das geht eigentlich nur mit Kollegen mit Migrationshintergrund, weil wir deren Geschichten sonst auch gar nicht verstehen." Julia Stein

Deutschland braucht Journalisten mit Migrationshintergrund

Weil Deutschland ein "Migrantenland" sei, sagt ARD-Journalistin Stein, müsse der Migrationshintergrund ein "hartes Kriterium" auch bei der Auswahl von Journalisten sein. Der NDR probiere das gerade und bilde einen jungen Mann aus Syrien aus, im journalistischen Volontariat.

"Es wird ein besonderes Volontariat für ihn bereitgestellt, wo er auch Deutsch lernen kann. Aber er kann schon sehr gut Filmarbeit. Und der Film ist ja eine eigene Sprache. Also ist das für uns als NDR eine ganz gute Möglichkeit, den mit rein zu holen und voneinander zu lernen."

Manch einer habe aber auch Hemmungen, sich überhaupt bei deutschen Medien zu bewerben, berichtet wiederum Sheila Mysorekar vom Verein "Neue Deutschen Medienmacher". Sie fordert Vorbilder im Programm. Anders als etwa bei der BBC hätten es Menschen mit Akzent hierzulande schwer.

Aber auch Exil-Journalisten, die sicher von Deutschland aus Medien für ihre Heimat produzieren könnten, sind nicht wirklich glücklich. Can Dündar muss etwa an zehn Mitarbeiter seiner neuen Redaktion denken – Kollegen, die weiter für ihn aus der Türkei berichten.

Dündar: "Stellen Sie sich vor, dass ich in Deutschland bin und Reporter in der Türkei habe. Ich fühle mich nicht frei hier, solange sie nicht frei dort sind."