Stiko-Entwurf: Corona-Impfung für besonders gefährdete Kinder

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht keine generelle Corona-Impfempfehlung für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren aus. In einem Papier, das mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt, plädiert die Stiko jedoch für Impfungen in dieser Altersgruppe, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen.

In solchen Fällen soll laut den Experten eine Immunisierung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer erfolgen, das bereits von der EU-Kommission für diese Altersgruppe freigegeben wurde. Zu solchen Krankheitsbildern gehören etwa Adipositas, also starke Fettleibigkeit, Herz- und Lungenerkrankungen sowie Niereninsuffizienz und Krebsleiden. In diesen Fällen wird ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung angenommen.

Auch Angehörige spielen bei Empfehlung eine Rolle

Zusätzlich wird die Impfung empfohlen, wenn sich im Umfeld der Jugendlichen Angehörige oder Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung befinden, die selbst nicht geimpft werden können.

Der Entwurf war an Länder und Fachgesellschaften gegangen, die noch Änderungen einbringen konnten. Die Stellungnahme, die am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht werden soll, ermöglicht den 12- bis 17-Jährigen aber auch ausdrücklich eine Corona-Impfung, wenn diese gewünscht ist. Sie sei "nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten möglich", heißt es in dem Papier.

Impfungen mit Biontech für Kinder ab 12 Jahren zugelassen

Seit Montag dürfen in Deutschland grundsätzlich auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen Corona geimpft werden. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hatte das Vakzin von Biontech/Pfizer vor gut einer Woche auch für diese Altersgruppe zugelassen.

Demnächst könnte der Corona-Impfstoff von Moderna hinzukommen, denn der US-Hersteller beantragte für diese Altersgruppe am Montag bei eine EU-Zulassung.