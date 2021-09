Stiko-Chef Mertens: "Wir müssen die Impfunwilligen überzeugen!"

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, beklagt den aus seiner Sicht unzufriedenstellenden Verlauf der Impfkampagne in Deutschland. Im BR24 Interview der Woche sagte Professor Thomas Mertens, es sei betrüblich, dass sich gerade die entscheidende Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen im Augenblick nicht so impfen lasse, wie die Stiko das gerne sehen würde.

"Es ist klar aus allen mathematischen Modellierungen, dass diese Altersgruppe auch entscheidend sein wird für den Verlauf dieser vierten Welle und letztlich auch für den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland", so Mertens. Nach seinen Worten ist bei den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Ziel müsse sein, den Menschen verständlich zu machen, dass die Impfung entscheidend ist für die gesamte Bevölkerung.

Stiko-Chef: Restriktionen zeigen Wirkung

Der Blick ins Nachbarland Italien zeige, dass auch Restriktionen dazu führen können, dass Menschen sich impfen lassen. Dazu sagte Mertens: "Wie man im Augenblick ja wahrnimmt, ist es auch Teil der deutschen Politik, dass man versucht, etwas mehr Druck auf diese Gruppe der Ungeimpften auszuüben."

In Deutschland sind etwa 64 Prozent der Menschen inzwischen vollständig geimpft, deutlich weniger als in anderen EU-Länder, beispielsweise Dänemark oder Spanien. Das reicht nicht, um eine vierte Corona-Welle zu stoppen, sagen Experten – so auch die Stiko. Erst gestern hatte das Gremium die Empfehlung für eine dritte Impfung veröffentlicht, wonach erstmal nur Menschen mit einem schwachen Immunsystem eine Auffrischungsimpfung bekommen sollten. Wann und ob es überhaupt eine generelle Empfehlung für eine dritte Impfung geben wird, ließ Mertens offen.

