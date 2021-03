Stiko-Chef Mertens: Länder halten Impfreihenfolge nicht ein

So schnell wie möglich raus aus der Corona-Krise - zurück in ein normales Leben. Das wollen derzeit viele Menschen auf der ganzen Welt. Nach Ansicht von zahlreichen Experten ist das nur durch den Einsatz von Impfstoffen möglich. Die Nachfrage danach ist deshalb riesig.

Um die wenigen Impfdosen gerecht und ethisch richtig in der Gesellschaft zu verteilen, hat Deutschland die Ständige Impfkommission (Stiko). Diese hat bereits früh in der Pandemie Vorschläge gemacht, welche Personengruppen bei den Impfungen priorisiert werden sollen. Kurz zusammengefasst: Die vulnerablen Gruppen - also vorrangig die älteren Mitbürger - sollen zuerst geschützt werden. Der Bund hat diese Empfehlung auch in seiner Impfverordnung berücksichtigt. Stiko-Chef Thomas Mertens hat nun aber bemängelt, dass sich die einzelnen Bundesländer nicht daran halten.

Kritik an den einzelnen Bundesländern

Laut Mertens setzen sich die Länder bereits seit Längerem eigenmächtig über die Impfverordnung des Bundes hinweg. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, es seien schon jetzt viele geimpft worden, die nach wissenschaftlichen Kriterien der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären - etwa Erzieher, Lehrkräfte oder Polizisten.

"De facto wird in den Ländern schon lange gegen die Priorisierung verstoßen." Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko)

Mertens: Impfreihenfolge zeigt gewünschte Wirkung

Mertens sorgt sich dabei vor allem auch um die Schwächeren. Ein Lockern der Priorisierung dürfe nicht dazu führen, dass die Schwächsten und Gefährdetsten für schwere Covid-19-Verläufe benachteiligt würden, so der Vorsitzende der Stiko. Zugleich betonte er, dass die Impfreihenfolge bislang ihre gewünschte Wirkung zeige. "Die Priorisierung mit Blick auf den Individualschutz funktioniert", sagte Mertens.

Daten etwa aus Mecklenburg-Vorpommern zeigten, dass es bereits deutlich weniger schwere Erkrankungen und Todesfälle in der Gruppe der über 80-Jährigen gebe. Sollte in Deutschland bald genügend Impfstoff zur Verfügung stehen, sollte es deshalb heißen: "Das eine tun, ohne das andere zu lassen", so der Mediziner.

Mertens: Priorisierung nicht das Problem

Problematisch sieht Mertens nach wie vor den Mangel an Impfstoff in Deutschland. Zur zum Teil lautstarken Kritik am schleppenden Fortgang bei den Corona-Impfungen sagte der Virologe, er könne beide Seiten verstehen. Die Länder müssten den Mangel an Impfstoff verwalten, zugleich möchten viele Menschen, die laut Priorisierung noch nicht an der Reihe sind, geimpft werden.

"Die Priorisierung war und ist nicht das eigentliche Problem, sondern der Mangel an Impfstoff", Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko)

Grünes Licht für Hausärzte

Um die Impfungen zu beschleunigen, sollen deshalb in den nächsten Wochen auch die niedergelassenen Ärzte in Deutschland miteinbezogen werden. Darauf hatten sich gestern die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geeinigt. Ab April sollen diese dann flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen können.

Laut dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek sollen zwar die Impfzentren erhalten bleiben. Es sei aber wichtig, die Ärzte bald hinzuzuziehen, so der CSU-Politiker in bei der Sendung ARD extra.

In einer weiteren Sitzung wollen die Länder nun beraten, wer welche Menge an Impfstoff erhält. Der bayerische Gesundheitsminister wies darauf hin, dass keineswegs Impfstoff liegenbleibe. Die Länder seien beim Impfen gut dabei, betonte Holetschek.

Appell an Hausärzte

Stiko-Chef Mertens warnte heute deshalb zugleich vor einer möglichen weiteren Aufweichung der Impfreihenfolge. Die Impfungen bei Hausärzten würden "eine Priorisierung möglicherweise schwieriger machen". Mertens traue den Hausärzten aber zu, sich möglichst bei ihren Patienten an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu halten.

Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Pandemie hält der Stiko-Vorsitzende es für möglich, dass künftig jedes Jahr, wie gegen die Grippe, eine Impfung gegen das Coronavirus nötig sein wird. Angesichts der steigenden Impfstofflieferungen sagte Mertens, er hoffe nicht, dass wir demnächst über eine zu geringe Impfbereitschaft diskutieren müssten. Aber auch deshalb bleibe der Schutz der Schwächsten so wichtig.

Bis Sonntag wurden laut Bundesgesundheitsministerium 2,5 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Das sind drei Prozent der Bevölkerung. 5,2 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfdosis erhalten.