Stiko-Chef empfiehlt Drittimpfung nur für Immunschwache

In Deutschland sind etwa 64 Prozent der Menschen inzwischen vollständig geimpft, deutlich weniger als in anderen EU-Länder, etwa Dänemark oder Spanien. Trotzdem wird hierzulande auch darüber diskutiert, ob Auffrischungsimpfungen sinnvoll sind.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich in der Corona-Pandemie für Auffrischungsimpfungen aus - vorerst aber nur bei bestimmten Menschen. Das Alter allein ist demnach noch kein Grund für einen Booster. Für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem ist eine Corona-Auffrischungsimpfung sinnvoll, bekräftigte der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, im Gespräch mit BR24 Radio:

"Diese Empfehlung für immunsupprimierte Menschen wird es in aller Kürze geben. Die ist abgeschlossen, unsere Arbeit daran, es handelt sich hier nur um eine Frage von Tagen." Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission

Fokus auf Menschen mit geschwächtem Immunsystem

Immunsupprimierte Menschen sind etwa an Aids oder Krebs erkrankt, haben eine Organtransplantation hinter sich oder einen angeborenen Immundefekt. Außerdem sei klar, so Mertens, dass die Immunität nach der Corona-Impfung bei älteren Personen stärker abnehme als bei jüngeren Menschen. Deshalb sei eine Auffrischungsimpfung für diese Gruppen wahrscheinlicher als für junge Menschen, so Mertens. Es sei deutlich schwieriger festzulegen, wann gesunde Menschen nachgeimpft werden müssten, die wissenschaftlichen Daten seien widersprüchlich. Mertens warnte daher davor, den Impfstoff unnötig zu verimpfen, denn das sei immer auch Impfstoff, der woanders in der Welt fehle.

Dritte Impfung für Senioren auch ohne Stiko-Empfehlung

Für Auffrischungsimpfungen hatte sich Anfang August die Gesundheitsministerkonferenz ausgesprochen. Seit rund drei Wochen ist der dritte Piks für Senioren und immungeschwächte Menschen deshalb bereits ohne Stiko-Empfehlung bundesweit zu haben. Dabei erhalten vollständig geimpfte Menschen nach rund sechs Monaten eine weitere Dosis eines zugelassenen Impfstoffs. Damit soll ihr Immunsystem nochmals gegen Sars-CoV-2-Viren gestärkt werden.

Rund 486.500 Bundesbürger haben dieses Angebot bislang bereits angenommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte diese Strategie Anfang September. Er wolle nicht warten, bis in den Pflegeheimen wieder Menschen sterben, sagte er.

Patientenschützer kritisieren Bundesländer

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, kritisiert dagegen das Vorpreschen der Bundesländer. "Das Votum der Stiko galt es abzuwarten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei auch weiterhin kein Freund von ungeprüften Booster-Massenimpfungen. "Mit einer Blutuntersuchung lässt sich mit Blick auf SARS-CoV-2 der Immunstatus eines jeden Menschen checken", urteilte er. An den T-Zell-Werten könne abgelesen werden, wie gut ein Mensch geschützt sei - und ob er bereits eine weitere Impfung brauche.

Anders als bei den öffentlich finanzierten PCR-Tests gebe es für diese Immun-Abfrage aber immer noch kein flächendeckendes Labor-System. Wäre das der Fall, gäbe es solche Untersuchungen mittlerweile zum Preis eines PCR-Tests, sagte Brysch.