14.07.2019, 19:11 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Stiertreiben in Pamplona: Brutaler Abschluss

Am letzten Tag der traditionellen Hatz wurden in Pamplona drei Menschen von Stieren auf die Hörner genommen. Insgesamt acht Mal wurden bei der Fiesta in der spanischen Stadt die Stiere losgelassen, 35 Menschen wurden dabei teilweise schwer verletzt.