Stickoxid: Was die Messwerte der Stadt München bedeuten

Die Stadt München misst seit Anfang 2018 die Stickoxidbelastung an 20 Standorten in München. Eigentlich zeigen die jetzt veröffentlichen Ergebnisse der Stadt das gleiche Ergebnis, wie die Messungen des Landesamts für Umwelt. Und das obwohl unterschiedliche Methoden verwendet wurden: Die Stickoxidbelastung ist in München in den letzten Jahren zurückgegangen. OB Reiter hält ein großflächiges Fahrverbot in der Stadt deshalb "nicht für sinnvoll und verhältnismäßig“.

Je nach Messstandort sind die Jahresdurchschnittswerte sehr unterschiedlich. Entscheidend für Fahrverbote sind aber nur die höchsten dieser Werte. An einigen Stellen in München sind sie nach wie vor viel zu hoch. Reiter hat außerdem die Genauigkeit von Hochrechnungen des Freistaates angezweifelt, doch dabei hat er Messungen von 2018 mit Daten von 2015 verglichen.

Unterschiedliche Messmethoden

Die Stadt und das Landesamt für Umwelt haben mit unterschiedlichen Methoden gemessen: Die Stadt misst mit sogenannten Passivsammlern, kleinen Messröhrchen aus deren Inhalt sich chemisch die Schadstoffbelastung ermitteln lässt. Das Landesamt für Umwelt misst mit großen normierten Messstationen. Beide Methoden gelten als seriös. Entscheidend für Fahrverbote sind jedoch nur die Werte der Messmethode des Landesamts, die auf europäischer Ebene gesetzlich vorgeschrieben ist.

Belastung je nach Standort unterschiedlich hoch

Die Belastung durch Stickoxide fällt je nach Standort innerhalb des Stadtgebiets sehr unterschiedlich aus. Je nach dem wo und wie nah an den Hauptverkehrsadern gemessen wird, ergeben sich unterschiedliche Werte. Das Landesamt für Umwelt misst an fünf Standorten im Stadtgebiet. Ganz bewusst sowohl an verkehrsnahen Orten und an ruhigeren Stellen, um dort die sogenannte Hintergrundbelastung in der Stadt zu ermitteln.

An den beiden verkehrsnahen Standorten, am Stachus und an der Landshuter Allee, wurde Grenzwert von durchschnittlich 40 Mikrogramm im Jahresmittel im vergangenen Jahr überschritten. Die Stadt München hat nun 2018 an 20 eigenen Standorten gemessen. Dabei wurde an vier von ihnen der Grenzwert überschritten.

Stadt vergleicht Messungen von 2018 mit Daten von 2015

Die Stadt stellt in einer offiziellen Mitteilung die gemessenen Werte von 2018 mit Hochrechnungen für einzelne Straßenzüge gegenüber. Diese Berechnungen entstanden auf Basis der Messdaten des Landesamts. Reiter betonte: "Die jetzt real gemessenen Werte liegen im gesamten Stadtgebiet im Jahresmittelwert deutlich unter den Berechnungen des Umweltamtes“.

Bei diesem Vergleich wird jedoch außer Acht gelassen: Die Hochrechnungen, die 2017 veröffentlicht wurden, beziehen sich auf Messwerte aus dem Jahr 2015.

Die Stickoxidwerte sind laut den Messungen des Landesamts in den vergangenen Jahren aber generell gesunken. Beispielsweise an der Landshuter Allee von durchschnittlich 78 Mikrogramm im Jahr 2017 auf 66 Mikrogramm im Jahr 2018. Was unter anderem am vermehrten Kauf neuerer, emissionsärmerer Fahrzeuge liegen könnte. Ein Rückschluss, ob die Messungen nun genauer sind als die Hochrechnungen, lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Grundlagen nicht ziehen.

Spitzenwerte entscheidend für Fahrverbote

Auch Oberbürgermeister Reiter sieht trotz des positiven Rückgangs der Stickoxidwerte, noch keine Entwarnung. Beschränkungen für eine ganze Zone hält er aufgrund der jetzt gemessen Werte jedoch für unverhältnismäßig. Ob für eine Stadt ein Fahrverbot angeordnet wird, hängt aber nicht vom Durchschnitt sondern von den höchsten gemessenen Werten ab. Nach den jüngsten Zahlen des Umweltbundesamtes für 2018, steht der an der Landshuter Allee in München gemessene Wert zwar nicht mehr auf Platz 1 der Liste der höchsten Werte. Mit 66 Mikrogramm ist er aber immer noch deutschlandweit der zweithöchste Wert, nach dem Neckartor in Stuttgart.