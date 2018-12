Sternstunden-Tag 2018 - Hilfe für Kinder in Not

Ehrenamtliche Helfer sowie viele prominente Unterstützer nehmen den ganzen Tag über in München und Nürnberg am Telefon Spenden entgegen. Glanzvoller Höhepunkt des Sternstunden-Tags ist am Abend um 19.30 Uhr die große Gala, moderiert von Sabine Sauer und Volker Heißmann, mit vielen prominenten Gästen live aus der Frankenhalle in Nürnberg.

Stars am Telefon

Unter 0137 / 10 10 200 kann man von 6.00 bis 23.00 Uhr spenden. Anrufen lohnt sich, denn vielleicht hat man ja einen Star wie Uschi Glas, Harry G. oder Götz Otto am anderen Ende der Leitung. Den ganzen Tag berichten die BR-Hörfunkprogramme über Hilfsprojekte, die von Sternstunden unterstützt werden. Im BR Fernsehen eröffnet traditionell die Sendung "Wir in Bayern" den Sternstundentag, den Abschluss bildet die Gala am Abend.

Sterne für Spenden

Auf br.de/sternstunden gibt es den ganzen Tag über Einblicke in die Spendenzentralen in München und Nürnberg, Fotos und Statements der prominenten Unterstützer und natürlich auch einen Link zum Online-Spenden. Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt werden nicht nur am Sternstundentag, sondern die ganze Weihnachtszeit über Sterne gegen Spenden angeboten, die zahlreiche Kreative, Familien, ganze Vereine und Einrichtungen bis hin zu bayerischen Kindergartengruppen und Schulklassen über Monate gebastelt haben. Auch viele Moderatoren und Prominente helfen am Sternstundenstand.