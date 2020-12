Sternstunden 2020: schon 150.000 Euro erreicht

Kindern und Jugendlichen in Not helfen – das ist Sinn und Zweck der Sternstunden. Es geht um kranke Kinder, Kinder mit Behinderung und Kinder, die aus finanziell schwachen Familien kommen. Die Benefizaktion unterstützt schnell und unbürokratisch, in Bayern, deutschlandweit und im Ausland. Das Spektrum ist breit gefächert: barrierefreie Spielplätze bauen, Kliniken kindgerecht ausstatten, Familien und Einrichtungen in der Corona-Pandemie unterstützen, Lebensmittel und Medizin in Kriegs- und Krisengebiete liefern.

Von 6 bis 23 Uhr sitzen BR-Mitarbeiter und Prominente Spendentelefon

Auch die Sternstunden sind von der Corona-Pandemie beeinflusst. Das Hygienekonzept für den Sternstundentag in der Spendenzentrale ist streng. Die Gesundheit aller Beteiligten hat höchste Priorität. So sitzen in kleiner Runde und mit großem Abstand die fleißigen Helferinnen und Helfer im Funkhaus in München an den Telefonen, um die Spenden entgegen zu nehmen. Mit dabei sind viele BR-Moderatorinnen und Moderatoren, Schauspieler wie Friedrich von Thun, Angela Ascher, Philipp Moog, Nina Eichinger, Ferdinand Hofer, Hannes Ringlstetter, Marianne und Michael und andere Prominente.