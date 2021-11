Sternberg-Nachfolge: Katholiken wählen Laienvertreter beim ZdK

Beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken steht nicht nur ein Führungs-, sondern auch ein Ortswechsel an: Im Januar wird das höchste katholische Laiengremium seinen Sitz von Bonn nach Berlin verlegen. Um sich mit der Hauptstadt vertraut zu machen, findet die Herbstvollversammlung heute und morgen schon mal dort statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Wahl einer neuen Spitze.

Nachdem der seit 2015 amtierende CDU-Politiker Thomas Sternberg (69) im April angekündigt hatte, nicht noch einmal antreten zu wollen, hatte die Suche nach Kandidaten begonnen. Mit der promovierten Sozialwissenschaftlerin Irme Stetter-Karp (65) sowie dem gleichaltrigen Theologen und Unternehmer Ulrich Hemel warfen zwei markante Persönlichkeiten ihre Hüte in den Ring.

Kommt die Donum-Vitae-Mitgründerin an die Spitze?

Stetter-Karps Biografie ist geprägt von ihrem Engagement im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Hier wirkte sie knapp vier Jahrzehnte als Chefin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und des Bischöflichen Jugendamt, als Leiterin des Bildungswerks und dann als Caritasdirektorin und Ordinariatsrätin für die soziale Arbeit ihrer Kirche in Württemberg. Inzwischen ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes und Mitglied in ZdK-Leitungsgremien. Als eine der Moderatorinnen des katholischen Reformprojekts Synodaler Weg gilt die gebürtige Ellwangerin innerkirchlich seit Jahren als bestens vernetzt.

Müde ist sie noch lange nicht, wie sie bekennt. Die verheiratete Mutter zweier erwachsener Kinder, die gerne Sport treibt, will weiter "leidenschaftlich" für Reformen in der katholischen Kirche kämpfen, um mehr Beteiligung und Gleichberechtigung von Frauen durchzusetzen. Bei aller Verbindlichkeit werden ihr zugleich Konfliktbereitschaft und -fähigkeit bescheinigt. Auch dann, wenn es mit persönlichen Konsequenzen verbunden ist. 1999 riskierte sie den Job, als sie nach dem von Papst Johannes Paul II. verordneten Ausstieg aus dem staatlichen System der Schwangerenberatung mit anderen prominenten Katholiken den Verein Donum Vitae gründete.

Stetter-Karp: Nicht in innerkirchlichen Debatten verlieren

Sollten ihr die Delegierten die Aufgaben anvertrauen, will sie in den "unvermeidlichen und umfassenden gesellschaftlichen Transformationsprozess" die katholische Stimme einbringen. Etwa wenn es um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland, den Umgang mit Geflüchteten, um die Pflegereform und eine neue gesetzliche Regelung zur Selbsttötung, um Generationengerechtigkeit und Klimawandel geht. Ihrer Meinung nach soll sich das ZdK nicht zu sehr von binnenkirchlichen Debatten einnehmen lassen. "Wir können es uns nicht leisten, uns ins gesellschaftspolitische Abseits zu spielen", sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbands am Mittwoch dem Portal katholisch.de: "Vor allen Einzelfragen ist die Frage der Solidarität in unserer Gesellschaft zentral."

Gerade die Corona-Pandemie zeige, so die 65-Jährige, wie notwendig solidarisches Handeln, Generationengerechtigkeit, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland und die Demokratie seien. Andere große Baustellen seien etwa die Migrationspolitik und die Pflegereform: "Schließlich müssen auch die Zukunftsperspektiven von Kindern und jungen Menschen auf die Tagesordnung, die in einer überalterten Gesellschaft leicht übersehen werden."

Bewerber Hemel für menschenfreundliche Erneuerung der Kirche

Der aus dem hessischen Bensheim an der Bergstraße stammende Hemel hatte sich schon nach dem Abitur zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur ethischen Bewältigung des technischen Fortschritts zu leisten. Vor allem aber wollte er zur menschenfreundlichen Erneuerung der Kirche beitragen. Dafür studierte er in Mainz und Rom katholische Theologie, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Philosophie sowie Sprachwissenschaften. In Regensburg schloss er noch ein Promotions- und Habilitationsstudium in Theologie an.

Zugleich legte Hemel eine Karriere als Unternehmer, Manager und Berater hin; er erlernte mehrere Sprachen, um sich in fremden Ländern auch unterhalten zu können, wie er sagt. Dazwischen zog es ihn immer wieder an die Uni Regensburg, wo er Religionspädagogik unterrichtete. 2008 wurde er sogar zum Präsidenten der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gewählt - doch das römische Placet blieb ihm verwehrt. Warum genau - das ist bis heute nicht ganz klar.

Sein Tatendrang blieb davon unberührt. 2017 wurde Hemel Präsident des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU) und kam dadurch auch ins ZdK. Seit 2018 ist er darüber hinaus Direktor des Weltethos-Instituts in Tübingen, das sich wie die gleichnamige und von Hans Küng initiierte Stiftung mit dem Verhältnis der Religionen untereinander und der Suche nach einem alle verbindenden Wertekanon befasst.

Der Vater zweier erwachsener Söhne sieht sich als Teamplayer, auch beim ZdK. Da passt es, dass er sich beim Synodalen Weg in jenem Forum einbringt, wo es um Macht und Gewaltenteilung geht. Die verschiedenen Positionen zu verstehen und trotzdem eine klare Linie zu fahren, dafür möchte er sich einsetzen: "Mir machen solche Herausforderungen Spaß."

ZdK zieht nach Berlin

Gut 20 Jahre nach der Bundesregierung zieht auch das repräsentative Gremium der deutschen Laienkatholiken nach Berlin. Die künftige Zentrale wird sich in einem Ort von zeitgeschichtlichem Rang befinden: Im kommenden Januar beziehen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZdK die Räume der ehemaligen Katholischen Theresienschule im Bezirk Prenzlauer Berg. In dem Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen Bau an der Schönhauser Allee 182, der zur katholischen Herz-Jesu-Gemeinde gehört, war das renommierte Mädchengymnasium bis zur Schließung 1941 durch die Nationalsozialisten untergebracht. Anschließend war es bis 1945 das "Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat Berlin". Hinter dem unverfänglichen Titel verbarg sich eine der wenigen katholischen Einrichtungen, die in der Zeit des Hitler-Regimes verfolgten Juden half.