Sternberg fordert Entschuldigung von Scholz für Wahlwerbespot

Nach der Debatte um einen umstrittenen SPD-Videoclip, der antikatholische Polemik enthielt, fordert der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, eine Entschuldigung. "Was die SPD sich im Fall Liminski geleistet hat, erfordert am Ende eines: eine Entschuldigung des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz", zitierte das ZdK Sternberg am Mittwochabend auf Twitter.

Angriff auf Laschet Vertrauten: Sex vor Ehe ein Tabu

In einem mittlerweile zurückgezogenem Video, bei dem nacheinander russische Matroschka-Puppen unter anderem mit CDU-Politiker-Gesichtern geöffnet werden, wird auf die rechte Hand von Union-Spitzenkandidat Armin Laschet in der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, Nathanael Liminski (35), abgezielt. Es heißt darin: "Wer Armin Laschet und die CDU wählt...wählt erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist."

SPD zieht Video zurück

SPD-Spitzenkandidat Scholz hatte erst einige Tage nach der Präsentation des Clips erklärt: "Der Kampagnenleiter hat mir berichtet, dass der Spot nicht genutzt wird." Zugleich trat er Vorwürfen entgegen, mit dem Spot würden religiöse Bekenntnisse für den Wahlkampf missbraucht.

Die Lesart stimme nicht, "die SPD tritt immer für eine offene und tolerante Gesellschaft ein", sagte der Spitzenkandidat. Auf die Frage, warum seine Partei vor einem Christen wegen seines Glaubens warne, sagte Scholz: "Das tut niemand. Unser Land und auch ich sind vom christlichen Glauben geprägt."

Kritik von Kirchen und anderen Politikern

Parteiübergreifend hatte es zuvor Kritik an dem Werbespot gegeben. Die Rede war von einem Tabubruch, weil bisher die religiöse Überzeugung von Parteigegnern im Wahlkampf bei Regierungsparteien nicht thematisiert worden war. Auch die Deutsche Bischofskonferenz warb für einen fairen Wahlkampf. "Den Umgang in dem Wahlwerbespot mit der Äußerung einer religiösen Überzeugung halten wir für unangemessen", so Sprecher Matthias Kopp.

Sternberg ergänzte nun: "Wahlkampf muss anders gehen als durch Negativ-Kampagnen." Auch Volker Beck, ehemaliger religionspolitischer Sprecher der Grünen und Lehrbeauftragter am Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien an der Universität Bochum, warnte auf dem kirchlichen Kölner Internetportal domradio.de vor einer Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas. Es dürfe nicht darum gehen, was Liminski persönlich glaube. Da, wo sich Religion aber in konkrete Politik übersetze, sei sie durchaus Gegenstand politischer Debatte. "Natürlich kann man Nathanael Liminskis Verbindungen bis in das Netzwerk derer von Storch kritisieren. Man kann auch kritisieren, was er womöglich zur Abtreibung, zur Homo-Ehe oder dergleichen meint."

Der Religionswissenschaftler Thomas Schirrmacher, der Ko-Direktor des "International Institute for Religious Freedom" ist, nannte den Spot im Berliner Tagesspiegel gefährlich. "Wehe religiösen Minderheitenauffassungen in unserem Land, wenn das Schule macht", sagte er der Zeitung. Weltweit leide die Demokratie darunter, dass in Wahlkämpfen immer mehr religiöse Vorurteile genutzt würden.

Juso-Chefin verteidigt Spot zur Bundestagswahl

Juso-Chefin Jessica Rosenthal verteidigte den Spot am Dienstag im Tagesspiegel. "Es ist völlig richtig, die Rolle von Herrn Liminski massiv zu kritisieren", sagte Rosenthal. Es gehe dabei nicht um seine Religionszugehörigkeit, sondern "um das freiheitsgefährdendes Weltbild, das er vertritt". Zur Begründung meinte Rosenthal: "Mit ihm werden Freiheiten für Menschen mit anderer sexueller Orientierung unter Druck geraten, mehr Rechte und Freiheiten von Frauen rücken in weite Ferne. Jede und jeder solle wissen, von wem sich der Kanzlerkandidat der Union beraten lässt." Laschet zeige damit klar, dass es mit ihm "ein Weniger an Freiheit und ein Mehr von rückwärtsgewandter und zukunftsvergessener Politik geben" werde.

Liminski hatte 2007 als 22-Jähriger in einer Talkshow gesagt, dass er die ablehnende Position des Papstes zum Sex vor der Ehe teile. Er war damals Mitbegründer einer Vereinigung namens "Generation Benedikt", die Positionen von Papst Benedikt XVI. gegen die liberale Mehrheitsmeinung in Deutschland verteidigte.