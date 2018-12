Stephanustag: Verfolgte Christen im Irak

Am heutigen Tag des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers, erinnern die Kirchen an alle Christen, die weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt werden. So hat der IS in den Kirchen rund um Mossul im Nordirak schlimme Schäden hinterlassen. Laut der Organisation "Open Doors" hat sich die Lage der Christen im Irak seit dem Abzug des IS jedoch verbessert.

Verfolgte Christen in Indien

Zugespitzt hat sich die Lage dagegen im Nordostens Indiens. Christliche Organisationen beklagen Übergriffe extremistischer Hindus, deren Taten nicht immer strafrechtlich verfolgt würden. Im Weltverfolgungsindex 2018 zählt Indien zu den zehn Ländern, in denen Christen am stärksten verfolgt werden (Platz 8). Am gefährlichsten ist es für Gläubige demnach in Nordkorea, Afghanistan und Somalia.

Christen wandern aus

Die Folge ist oft Abwanderung. Lebten etwa im Irak vor 15 Jahren noch zwei Millionen Christen, sollen es heute nur noch 300.000 sein. Das katholische Hilfswerk Missio unterstützt darum Projekte zum Wiederaufbau des Landes zwischen Euphrat und Tigris.