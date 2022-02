Steinmeiers Macht der Worte

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bringt es auf den Punkt. Die Bundesversammlung finde an einem "ungewohnten Ort" und in "schwierigen Zeiten" statt.

Der ungewohnte Ort ist das Paul-Löbe-Haus, direkt vis-à-vis zum Reichstagsgebäude. Statt im Plenarsaal wählt die Bundesversammlung den Bundespräsidenten pandemiebedingt dieses Mal dort. Im großzügigeren Paul-Löbe-Haus soll mehr Abstand möglich sein. Die Stühle stehen, akkurat ausgemessen, in entsprechender Entfernung.

Zwischen Reden und Wahl allerdings bröckelt der gute Wille, sich hundertprozentig coronakonform zu verhalten. Masken tragende Wahlfrauen und Wahlmänner stecken die Köpfe zusammen und tauschen sich aus: Annalena Baerbock mit Angela Merkel, Markus Söder mit Karl Lauterbach. Hier und da eine Umarmung.

Steinmeier warnt Putin

Auch wenn die Stimmung unter den Wahlleuten aufgeräumt und locker erscheint, so hängt der Ukraine-Konflikt wie ein Schatten über der Bundesversammlung. Es geht um den Frieden in Europa. Frank-Walter Steinmeier greift ihn gleich zu Beginn seiner Rede nach der Wiederwahl auf - und das mit auffällig klaren Worten.

An den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert er, "die Schlinge um den Hals der Ukraine" zu lösen und gemeinsam einen Weg zu suchen, der den Frieden in Europa bewahre. Steinmeier sieht in Putin den Verantwortlichen für die Eskalation im Ukraine-Konflikt und warnt ihn, die Stärke der Demokratie nicht zu unterschätzen.

Steinmeier: Demokratie braucht Kontroverse

Allein 23-mal fällt in Steinmeiers Rede das Wort "Demokratie". Demokratie gelte es auch nach innen zu verteidigen. Er räumt Fehler und Fehleinschätzungen in der Pandemie ein und doch hätten sich die Demokratien besser geschlagen als die Autokratien.

Steinmeier verweist auf Erfolge wie die Impfstoffentwicklung durch Biontech. Er will helfen, die "tiefen Wunden", die die Pandemie in die Gesellschaft geschlagen habe, zu heilen. Der Auseinandersetzung mit radikalen Gegnern der Corona-Politik werde er nicht aus dem Weg gehen. "Demokratie braucht Kontroverse", betont er und zieht dann im nächsten Satz direkt eine rote Linie. Bei Hass und Gewalt ist für Steinmeier Schluss.

Mehr Akzeptanz für Kampf gegen Klimawandel

Der Bundespräsident will Mut machen, mit Menschen wieder mehr ins Gespräch kommen. Er will sich Zeit nehmen vor allem für diejenigen, die "Verluste erleben". Mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel und die damit verbundene Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebensweise sieht er seine Aufgabe, Akzeptanz zu schaffen, Menschen mit ins Boot zu holen. Der geplante Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft werde nur gelingen, wenn auch die Schwächeren etwas zu gewinnen hätten. "Jeder, den wir verlieren, fehlt der Demokratie", mahnt Steinmeier.

Steinmeier wirbt für einen neuen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Auch Bundestagspräsidentin Bas hatte das Thema in ihrer Rede aufgegriffen. Unter den erschwerten Bedingungen von Corona-Pandemie, Ukraine-Konflikt, Klimawandel und Preissteigerungen gelte es, nicht die Nerven zu verlieren. "Jede Zeit stelle neue Aufgaben", sagt sie und mahnt, sich zu bewegen und aufeinander zuzugehen.

Kämpferische Töne: Steinmeiers neuer Stil?

Frank-Walter Steinmeier, der manchen in den letzten Jahren als zu zurückhaltend galt, wirkt nun kämpferisch. Sein Tonfall ist deutlich emotionaler als sonst. Wo er sich bislang diplomatisch zeigte, wird er heute fast schon angriffslustig.

Bei manchen vergangenen Bundespräsidenten war es die eine zentrale Rede, die in Erinnerung blieb: Bei Roman Herzog die "Ruck-Rede", bei Christian Wulff der Satz "Der Islam gehört zu Deutschland". Diese Rede Steinmeiers gilt schon jetzt manchen politischen Beobachtern als seine bisher beste. Gut möglich, dass er damit eine neue Tonlage für seine zweite Amtszeit gesetzt hat.