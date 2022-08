Steinmeier zollt Menschen in Ukraine "größte Hochachtung"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Ukrainerinnen und Ukrainern anlässlich ihres Nationalfeiertags seine "größte Hochachtung" ausgesprochen. "Ich bewundere, mit welchem Mut, welcher Entschlossenheit Sie, die Streitkräfte und die gesamte Bevölkerung sich dem brutalen russischen Angriffskrieg entgegenstellen", schrieb Steinmeier in einem am Dienstag veröffentlichten Brief zu dem Feiertag in der Ukraine. "Sie lassen sich Ihr Land, Ihr Leben, Ihre Freiheit nicht nehmen."

Steinmeier glaubt an freie, unabhängige Ukraine

Die Ukraine könne Deutschland und Europa an ihrer Seite wissen. Als Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union gehe die Ukraine "zudem einen Weg von großer transformativer Kraft, der enorme Chancen bietet und die Ukraine Schritt für Schritt der EU-Mitgliedschaft näherbringen wird", schrieb Steinmeier. Er teile die Überzeugung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass die Ukraine "als freier, unabhängiger und souveräner Staat" weiter existieren werde.

Die Ukraine begeht am Mittwoch ihren Nationalfeiertag. Damit gedenkt sie ihrer Unabhängigkeitserklärung vom 24. August 1991.

Scholz sichert Ukraine weitere Unterstützung aus Deutschland zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sicherte der Ukraine derweil anhaltende Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. "Die internationale Gemeinschaft wird Russlands illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums niemals akzeptieren", sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er per Video aus Kanada zugeschaltet war. Die Partner der Ukraine seien vereint wie nie. "Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, so lange die Ukraine unsere Unterstützung braucht."

Weiter sagte Scholz, Deutschland werde mit seinen Partnern die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, finanziell helfen, Waffen liefern und sich auch am Wiederaufbau beteiligen. "Ich bin sicher, die Ukraine wird den dunklen Schatten des Krieges überwinden - weil sie stark, mutig und vereint ist in ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Souveränität", sagte der Kanzler. "Und weil sie Freunde in Europa und überall auf der Welt hat."