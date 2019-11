Steinmeier würdigt Hitler-Attentäter Georg Elser

Orte des Gedenkens in München

Auch in München gibt es Orte des Gedenkens an den Widerstandskämpfer Elser. Im April 2019 wurde an seinem einstigen Wohnhaus in der Türkenstraße ein sogenanntes Erinnerungszeichen angebracht: eine Tafel mit Elsers Geburts- und Todesdatum und mit einem Foto.

Etwas weiter südlich, ebenfalls an der Türkenstraße, gibt es den Georg-Elser-Platz. Dort ist an einer Hauswand eine kreisrunde Neoninstallation der Künstlerin Silke Wagner zu sehen. Jeden Tag, zum Zeitpunkt der Explosion, blinkt sie für eine Minute. Außerdem gibt es eine Gedenkplatte vor dem Gasteig, exakt an jenem Ort, an dem die Säule im Bürgerbräukeller stand, in der Elser seine Bombe mit Zeitzünder versteckt hatte.

Die auffälligste Erinnerung an Georg Elser ist aber wohl das fast 23 Meter hohe Graffiti, das 2017 von den Graffiti-Legenden Loomit und WonABC an die Fassade der Bayerstraße 69 gesprayt wurde.