Steinmeier warnt vor Schlammschlacht im Wahlkampf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Parteien zu einem fairen Umgang miteinander im Bundestagswahlkampf aufrufen. Er wisse, dass das Klima in Wahlkämpfen rauer sei als außerhalb von Wahlkämpfen, sagte er am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview". Er fügte hinzu: "Ich habe Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte." Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei aber seiner Ansicht nach noch nicht der Punkt erreicht, "an dem der Bundespräsident öffentlich mahnen müsste".

Die Demokratie könne nur funktionieren, wenn Maß und Vernunft im gegenseitigen Umgang herrschten, sagte Steinmeier vor dem Hintergrund der Plagiatsvorwürfe gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Alle Kontrahenten in der politischen Auseinandersetzung sollten sich bewusst machen, "dass man möglicherweise hinterher wieder gemeinsam am Tisch sitzen muss und Verantwortung gemeinsam tragen muss", so der SPD-Politiker.

Steinmeier mahnt zur Offenheit bei Koalitionsbildung

Steinmeier appellierte an die Parteien, sich nach der Wahl offen für ein Regierungsbündnis zu zeigen. Es sei "das Glück der deutschen Demokratie", dass es bei der Koalitionsbildung immer wieder gelungen sei, dass Parteien über ihren Schatten gesprungen seien, sagte er. "Das wird auch weiter Voraussetzung für eine gelingende Demokratie sein", fügte er hinzu.

Der Bundestag wird am 26. September gewählt. Steinmeier, dessen Amtszeit bis März kommenden Jahres läuft, hat Interesse an einer zweiten Amtsperiode angemeldet.

Aus Klimawandel und Corona-Pandemie lernen

Steinmeier zog auch eine Zwischenbilanz der Corona-Pandemie: Dass das deutsche Gesundheitssystem standgehalten habe und die Zahl der Arbeitslosen nicht drastisch gestiegen sei, seien Erfolge der Politik im Bund und in den Ländern. Es seien aber auch Fehler gemacht worden, aus denen man nun lernen müsse, sagte der Bundespräsident.

Wie die Pandemie mache auch der Klimawandel deutlich, dass die Politik in längeren Zeiträumen denken müsse. Der grundlegende Umbau der Gesellschaft, auch wegen der Digitalisierung, werde alle Bereiche betreffen und in seinen Ausmaßen von vielen unterschätzt, sagte Steinmeier.