Steinmeier: "Sind für Tragödie in Afghanistan mitverantwortlich"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland Mitverantwortung für die dramatische Lage in Afghanistan gegeben. "Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen, und eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird", sagte er in Berlin. "Die Bilder der Verzweiflung am Flughafen Kabul sind beschämend für den politischen Westen."

Steinmeier: Menschen in Sicherheit bringen

Die Machtübernahme der Taliban wird nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier langfristige weltpolitische Folgen haben. Deutschland müsse nun "alles daran setzen, unsere Landsleute und alle Afghaninnen und Afghanen, die ihnen jahrelang zur Seite standen, in Sicherheit zu bringen", forderte Steinmeier. Darüber hinaus müsse gemeinsam mit Deutschlands Verbündeten nach Möglichkeiten gesucht werden, denen zu helfen, "die in Afghanistan jetzt von Gewalt oder Tod bedroht sind, darunter viele mutige Frauen".

Der Bundespräsident sprach sich für eine grundlegende Diskussion über Deutschlands internationale Politik aus. "Das Scheitern unserer jahrelangen Anstrengungen, in Afghanistan ein stabiles, tragfähiges Gemeinwesen aufzubauen, wirft grundlegende Fragen für Vergangenheit und Zukunft unseres außenpolitischen und militärischen Engagements auf - bittere Fragen, die wir nicht in erster Linie schnell, sondern ehrlich und gründlich beantworten müssen." Steinmeier war von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017 deutscher Außenminister.

Laschet: Größtes Debakel für Nato seit Gründung

Auch CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zeigt sich erschüttert. Angesichts der dramatischen Bilder vom Flughafen in Kabul habe er sich ohnmächtig gefühlt. "Schrecklich, man erlebt Ohnmacht", sagte Laschet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das ist das größte Debakel, dass die Nato seit ihrer Gründung erlebt hat."

Die Ereignisse in Afghanistan zeigten, dass das Konzept des Nation Building, also der Aufbau einer neuen staatlichen Ordnung, dort gescheitert sei. "Das ist eine Lehre aus den letzten 20 Jahren, dass das Konzept, militärisch einzugreifen, um eine Diktatur zu beenden und eine Demokratie aufzubauen, komplett gescheitert ist", so Laschet. Er forderte aber, die Sicherheitslage in Afghanistan auch nach Ende der Rettungsmission weiter genau zu beobachten. "In Afghanistan darf kein neuer rechtsfreier Raum entstehen", hob er hervor. Allerdings blieb offen, wie dies nach der erfolgten Machtübernahme der radikalislamischen Taliban verhindert werden solle.

Bartsch: Grandioses Versagen der Bundesregierung

Der Spitzenkandidat der Linken, Dietmar Bartsch, richtet harsche Kritik an die Bundesregierung und deren Außenpolitik: "Das war ein grandioses Versagen. Wenn ich mir Lageberichte aus dem Auswärtigen Amt anschaue, wenn ich mir die Äußerungen von Heike Maas anschaue, dann ist das alles ein Maß an Unkenntnis und Unprofessionalität, wie ich das nicht für möglich erachtet habe." Auch der erste Rettungseinsatz der Luftwaffe sei skandalös. Im phoenix-Interview sagt Bartsch: "Es ist unfassbar, dass nur sieben Leute in dieser Maschine waren. Man hätte sie vollmachen müssen, das ist eine Verantwortung, in der Deutschland steht." In Afghanistan deute sich eine humanitäre Katastrophe an, es dürfe nun keine Listenpolitik oder deutsche Bürokratie geben, sondern es müsse direkt geholfen werden.

Bartsch und die Linke sprechen sich für ein System kollektiver Sicherheit unter Einschluss Russlands in Europa aus: "Wir müssen aus den Schützengräben des Kalten Krieges dringend raus." Nur in Richtung Aufrüstung zu denken, sei das falsche Ziel: "Uns bedrohen aktuell keine fremden Armeen, aber uns bedrohen eine Pandemie, ein Virus, und da müssen wir in die Zukunft investieren."

Parlamentarier machen sich für afghanische Menschenrechtler stark

Mehrere Bundestagsabgeordnete setzen sich dafür ein, neben Botschaftsmitarbeitern und Ortskräften auch 90 besonders bedrohte Menschenrechtsaktivisten aus Afghanistan auszufliegen. Jeder einzelne von ihnen sei unter der Taliban-Herrschaft mit dem Tode bedroht, heißt es in einem veröffentlichten Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD).

"Die Glaubwürdigkeit unserer Menschenrechtspolitik wird sich auch daran messen lassen, wie wir diejenigen unterstützen und schützen, die wir ermuntert haben, an zentraler Stelle in Afghanistan für die Menschenrechte zu arbeiten", schreiben die Abgeordneten Frank Heinrich (CDU), Frank Schwabe (SPD), Gyde Jensen (FDP) und Margarete Bause (Grüne), die sich in ihren Fraktionen federführend mit Menschenrechtsthemen beschäftigen. Nach der Machtübernahme der Taliban hat die Bundeswehr damit begonnen, Botschaftsmitarbeiter, deutsche Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte auszufliegen.