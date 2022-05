Steinmeier: Russischer Angriffskrieg "ist ein Epochenbruch"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als "Epochenbruch" bezeichnet. Dieser Krieg sei ein Bruch mit vielem, "was uns als selbstverständlich galt", sagte Steinmeier anlässlich des 77. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs bei der Eröffnung des Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

"An diesem 8. Mai ist der Traum des gemeinsamen europäischen Hauses gescheitert. Ein Albtraum ist an seine Stelle getreten. Dieser 8. Mai ist ein Tag des Krieges." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier: Putin zerstört Grundlage europäischer Friedensordnung

Steinmeier warf Russlands Präsident Wladimir Putin vor, mit diesem Krieg "endgültig die Grundlage der europäischen Friedensordnung" zu zerstören, die aus territorialer Souveränität, freier Bündniswahl und Gewaltverzicht gebaut sei. Moskau habe sie im Pariser Vertrag unterschrieben.

Der Angriff auf die Ukraine sei "auch ein Angriff auf die Idee der liberalen Demokratie und auf die Werte, auf denen sie gründet: Freiheit, Gleichheit, die Achtung der Menschenrechte und der Menschenwürde", sagte Steinmeier.

Steinmeier nennt Putin einen Lügner

Der Bundespräsident verurteilte das Vorgehen Putins aufs Schärfste. Wenn er von Faschismus und "Entnazifizierung" spreche, dann lüge er, so der Bundespräsident. Dies sei "eine so perfide wie zynische Verdrehung der Geschichte". Wenn der russische Präsident am 9. Mai den Kampf gegen den Nationalsozialismus gleichsetze "mit seinem brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine", dann sei das "ein perfider und zynischer Missbrauch der Geschichte".

Unter dem Vorwand der Entnazifizierung lasse Putin sogar Überlebende des Holocaust töten: "Welche Barbarei!"

"Wir stehen an der Seite der Ukraine"

Die Antwort darauf sei eindeutig und klar: "Wir stehen an der Seite der Ukraine, aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen, gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn", betonte der Bundespräsident. Die Europäer dürften sich nicht noch einmal auseinandertreiben lassen durch aggressiven Nationalismus und Völkerhass, auch dies sei eine Lehre des 8. Mai 1945.

Bundespräsident gesteht Fehleinschätzung ein

Dieser Krieg zwinge die deutsche Politik zu schmerzhaften Einsichten: Sie sei sich zu sicher gewesen, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand selbstverständlich seien, gestand Steinmeier seine eigene Fehleinschätzung ein. Auch er habe nicht für möglich gehalten, dass der russische Präsident am Ende in seinem imperialen Wahn den politischen, wirtschaftlichen und moralischen Ruin des eigenen Landes in Kauf nehmen könnte.

Wehrhafte Demokratie brauche moderne Streitkräfte

Die Wehrhaftigkeit der Demokratie werde nicht nur in Sonntagsreden und auch nicht nur als politische Kultur, demokratisches Selbstbewusstsein und Engagement gebraucht, mahnte Steinmeier: "Wir brauchen auch moderne Streitkräfte und eine besser ausgerüstete Bundeswehr."

Außenpolitik und Diplomatie würden auch in Zukunft gebraucht werden. Aber: Wer zur Vermeidung künftiger Konflikte auf Diplomatie und Verhandlungen setze, der müsse wissen, dass Verhandlungen sich nicht aus einer Position der Schwäche führen ließen. Steinmeier folgerte, dass man nur erfolgreich verhandeln könne, wenn man in einer Position der Stärke stehe.

"Diesen Willen zur Stärke müssen wir haben und zeigen." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

"Nicht allein der günstigste Preis darf entscheiden"

Trotz der wirtschaftlichen Belastungen durch den Krieg gebe es nur eine Lehre aus der aktuellen Lage: Nicht allein der günstigste Preis auf den Weltmärkten dürfe darüber entscheiden, mit wem man Geschäfte mache, so Steinmeier. Das gelte für Energielieferungen ebenso wie für andere Rohstoffe, Vorprodukte und Fertigungsprozesse.

Bei diesem Umbau komme auch dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften "eine ganz zentrale Rolle und sehr viel Verantwortung zu", sagte Steinmeier. Der Umbau werde "nur gelingen, wenn auch die Schwächeren etwas zu gewinnen haben".