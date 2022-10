Steinmeier-Rede: "Kein Platz für alte Träume"

Frank-Walter Steinmeier hat als Bundespräsident schon Hunderte Reden gehalten. Schließlich absolviert er schon seine zweite Amtszeit im Schloss Bellevue. Doch in Erinnerung geblieben ist bisher kaum eine Ansprache Steinmeiers. Und erst recht keine, die seiner Präsidentschaft eine klare Überschrift geben würde. Das wollte das Bundespräsidialamt ändern – mit einer Grundsatzrede nur drei Tage nach seiner Ukraine-Reise.

Steinmeier schildert Begegnung mit Menschen in Ukraine

Insofern war es keine Überraschung, als Steinmeier am Freitag als erstes Eindrücke von dieser Reise schildert. Er berichtet, wie er zusammen mit Ukrainerinnen und Ukrainern in einem Luftschutzkeller saß. Wie ihm eine Frau erzählte, dass ihr Enkel sie am Morgen des 24. Februar gefragt habe: "Oma, müssen wir jetzt sterben?" Wie er selbst jenen Morgen erlebt hat, als uns die Bilder von dunklen Rauchsäulen über Kiew erreichten. Eine Passage, die zu den stärkeren in seiner Rede gehört, weil Steinmeier hier nahbar wirkt – bewegt vom Leid anderer.

Bundespräsident schwört Deutsche auf neue Zeit ein

Dann kommt das Wort, das er im Laufe seiner Rede gleich fünfmal verwenden wird: "Epochenbruch". In düsteren Tönen zeichnet Steinmeier das Bild einer neuen Zeit, geprägt von "Krieg, Gewalt und Flucht", verbunden mit wirtschaftlichen Verwerfungen und hoher Inflation. Vorbei die Jahre "mit Rückenwind", in denen die Wiedervereinigung, das (vermeintliche) Ende der Ost-West-Konfrontation und die Europäische Einigung das gesellschaftliche Bewusstsein bestimmt haben.

Verhältnis zu Moskau: "Kein Platz für alte Träume"

Steinmeier erinnert daran, dass der Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland ohne Blutvergießen vonstatten ging. Ein Umstand, der "Hoffnung […] auf eine friedliche Zukunft" gemacht habe. Auch er habe diese Hoffnung gehabt. Doch "wenn wir auf das Russland von heute schauen, dann ist kein Platz für alte Träume". Russland und Deutschland stünden heute gegeneinander. Damit beschreibt das deutsche Staatsoberhaupt ganz undiplomatisch, wie es aktuell um die Beziehungen zu Moskau steht.

Steinmeier stand wegen Russlandpolitik in der Kritik

Allerdings reicht sein Wille zur Klarheit in der Analyse nicht so weit, dass Steinmeier die eigene Rolle in den vergangenen Jahrzehnten stärker in den Blick nehmen würde. Dabei hat er den deutschen Umgang mit Russland in vielen Funktionen mitgestaltet: als Kanzleramtschef, als Außenminister, als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag. Und als langjähriger Anhänger einer Russlandpolitik, die in der Ukraine und in osteuropäischen EU-Ländern – aber nicht nur dort – als blauäugig gegenüber einem immer aggressiver auftretenden Putin-Regime kritisiert wurde. Und das lange vor dem russischen Einmarsch ins Nachbarland.

Aufruf zu mehr Gemeinsinn

Steinmeier aber will sich in seiner Rede nicht mit eigenen Fehleinschätzungen beschäftigen, auch wenn das möglicherweise seine Glaubwürdigkeit gestärkt hätte. Lieber schaut er nach vorne, in eine Zeit voller Unsicherheiten. Er schwört die Menschen in Deutschland auf eine Epoche ein, in der es aus seiner Sicht mehr denn je auf Gemeinsinn ankommt. "Deutschland […] braucht Ihren Einsatz für unser Gemeinwesen", ruft er dem Publikum im Saal und vor den Fernsehern zu. Alle müssten jetzt ihren Beitrag leisten, "gemeinsam durch diesen Winter" zu kommen.

Demokratie als "kritische Infrastruktur"

Es folgen Ausführungen zur Lage unserer Demokratie, die durchaus das Potenzial hätten, Hinweise auf eine Überschrift für Steinmeiers Präsidentschaft zu finden. Der Bundespräsident geht auf die Frage ein, wie sich die freiheitliche Grundordnung gegen Propaganda-Attacken autoritärer Kräfte behaupten kann.

Dazu formuliert er – beziehungsweise seine Redenschreiber – den denkwürdigen Satz: "Auch unsere Demokratie gehört zur kritischen Infrastruktur."

Leitbild der "widerstandskräftigen Bürger"

Die Aufgabe, diese Infrastruktur zu verteidigen, kommt in den Augen Steinmeiers uns allen zu. Oder in seinen Worten: den "widerstandskräftigen Bürgern". Diese träten für ihre Meinungen ein, ließen sich aber nicht von den Feinden der Demokratie vereinnahmen. Denn sie wüssten um den Unterschied zwischen sachlicher Kritik und einem "Generalangriff auf unser politisches System". Fünf Absätze, alle mit dem Begriff "widerstandskräftige Bürger" eingeleitet und an sie adressiert. Vorgetragen aber werden sie von einem Staatsoberhaupt, das an einem Pult mit Bundesadler steht, neben einer Flagge. Botschaft und Bildsprache bilden hier einen eigentümlichen Kontrast – und es entsteht der Eindruck, dass da jemand eher doziert als auf Augenhöhe kommuniziert.

Darüber hinaus nutzt Steinmeier seine Rede noch, um die Idee eines sozialen Pflichtjahrs wiederzubeleben, die Verantwortung von Vermögenden in der Krise zu betonen und zum verstärkten Kampf gegen den Klimawandel aufzurufen. Was bleibt, ist eine Rede mit vielen Fäden. Doch es gelingt dem Bundespräsidenten nicht, diese Fäden zu der einen klaren Botschaft zu verweben, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen würde.