Steinmeier nennt Putin "eingebunkerten Kriegstreiber"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erneut Fehler in seiner Russland-Politik eingeräumt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF richtete er zugleich schwere Vorwürfe an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der Bundespräsident schließt normale Beziehungen des Westens zu Russland aus, solange Putin an der Macht ist. Steinmeier nannte Putin einen "eingebunkerten Kriegstreiber", der einen "totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin des Landes" hinnehme für "seine imperialen Träume oder für seinen imperialen Wahn". Schon am Vortag hatte Steinmeier Irrtümer in seiner Russland-Politik eingeräumt.

Steinmeier gibt Fehler im Umgang mit Russland zu

Steinmeier räumte ein, dass man nach 2014 mehr auf Warnungen osteuropäischer Partner hätte hören sollen. Dazu gehöre, dass der Bau der Nord-Stream-2-Gaspipeline durch die Ostsee hätte gestoppt werden sollen. Die Umsetzung sei nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland geschehen. "Deshalb war das Festhalten sicher ein Fehler." Das Projekt habe Deutschland viel Kritik und Glaubwürdigkeit bei osteuropäischen Partnern gekostet. Steinmeier wies jedoch den Vorwurf zurück, es sei seit Jahrzehnten klar, wie sich Putin entwickeln werde. Der russische Präsident des Jahres 2022 sei nicht derselbe wie der von 2001: "Auf der Strecke ist etwas passiert."

Ukraine verlangt Konsequenzen

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, nannte Steinmeiers Eingeständnis einen ersten Schritt. Nun müsse der Bundespräsident die Regierung zu schärferen Sanktionen bewegen, sagte Melnyk im Deutschlandfunk und verwies in dem Zusammenhang auf die Berichte über Massaker russischer Soldaten. Dazu gehörten schärfere Sanktionen wie ein Energie-Embargo und der Ausschluss aller Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift.