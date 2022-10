Steinmeier: "Für Deutschland beginnt eine Epoche im Gegenwind"

Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer Rede an die Deutschen gewendet. In Schloss Bellevue rief er zum Zusammenhalt in der deutschen Gesellschaft auf - trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise, Inflation, politische Polarisierung und Proteste. Die Rede in seinem Amtssitz Schloss Bellevue stand unter dem Motto "Alles stärken, was uns verbindet".

Steinmeier: Kriegsbeginn in Ukraine war ein "Epochenbruch"

Steinmeier, der zu Beginn der Woche in die Ukraine gereist war, erklärte, der Beginn des Krieges am 24. Februar sei ein "Epochenbruch" gewesen. Für niemanden sei der Schrecken des 24. Februar so entsetzlich wie für die Menschen in der Ukraine selbst. Aber der Tag habe auch die Menschen in Deutschland in eine andere Zeit, in eine überwunden geglaubte Unsicherheit gestürzt.

"Die Friedensdividende ist aufgezehrt"

Der Bundespräsident stimmte das Land in seiner Ansprache deshalb auf härtere Zeiten ein. "Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu", sagte er. "Die Friedensdividende ist aufgezehrt", sagte Steinmeier mit Blick auf den russischen Angriffskrieg: "Es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind."

"Gemeinsam durch diesen Winter gehen"

"Klar ist: Wir müssen in den nächsten Jahren Einschränkungen hinnehmen", unterstrich der Bundespräsident: "Das spüren die meisten längst." Die aktuelle Krise verlange, "dass wir wieder lernen, uns zu bescheiden".

Dabei sei ihm klar, dass sich niemand gerne einschränke, fuhr Steinmeier fort. "Aber ich wünsche mir, dass wir unsere Perspektive verändern. Dass wir nicht als erstes fragen: 'Wer kann mir die Last abnehmen?' Sondern eher: 'Hilft das, um gemeinsam durch die Krise zu kommen?' Das ist die Haltung, mit der wir jetzt gemeinsam durch diesen Winter gehen!"

"Hilfe des Staates muss rasch bei Betroffenen ankommen"

Der Staat lasse die Menschen nicht allein, versicherte Steinmeier. "Er setzt seine Kraft ein, um denen zu helfen, die es allein nicht schaffen", etwa mit den verschiedenen Entlastungspaketen und der geplanten Gaspreisbremse. "Wichtig ist: Diese Unterstützung muss jetzt rasch bei den Betroffenen ankommen", ermahnte der Bundespräsident zugleich die Politik.

Steinmeier: Reiche müssen mithelfen

Er forderte außerdem eine gerechte Lastenverteilung: Es gebe "viele wohlhabende, ja reiche Menschen in unserem Land", sagte Steinmeier. Diese müssten "jetzt helfen, um die immensen Kosten der notwendigen Entlastungen überhaupt stemmen zu können. Sie müssen jetzt beitragen, um neue Ungerechtigkeiten zu vermeiden."

"Niemand kann alle Sorgen nehmen"

Allerdings könne auch die Politik keine Wunder vollbringen, betonte Steinmeier: "Niemand, auch kein Bundespräsident, kann in dieser zutiefst unsicheren Zeit alle Sorgen nehmen." Dies sei eine Zeit, "gezeichnet von Krieg, Gewalt und Flucht, von Sorge vor der Ausbreitung des Kriegs zum Flächenbrand in Europa". Viele der Sorgen seien deshalb berechtigt. "Wir erfahren die tiefste Krise, die unser wiedervereintes Deutschland erlebt", sagte er.

Aufruf zum Einsatz für das Gemeinwesen

"Liebe Landsleute, diese neue Zeit, sie fordert jeden Einzelnen", appellierte Steinmeier an die Bürgerinnen und Bürger. "Deutschland, unser Land, braucht Ihren Willen zur Veränderung, braucht Ihren Einsatz für unser Gemeinwesen, damit wir dort ankommen, wo wir hinwollen", appellierte er an die Bevölkerung.

Deutschland kann auf "starke Mitte" vertrauen

Man müsse nun den Blick schärfen, für das, was in dieser Situation verlangt sei, so Steinmeier, "dann müssen wird dieser neuen Zeit nicht angstvoll oder gar wehrlos entgegensehen". Die Bundesrepublik könne in diesen Jahren auf ihre Kraft und Stärke bauen, die sie sich in den vergangenen Jahren erarbeitet habe, sagte der Bundespräsident weiter. Das Land sei wirtschaftlich stark, habe gute Forschung, starke Unternehmen und einen leistungsfähigen Staat sowie eine große und starke Mitte in seiner Gesellschaft.

"Konfliktfähig nach innen und außen sein"

Zu diesen Stärken, die Deutschland bislang geholfen hätten, müsse aber etwas hinzukommen, betonte der Bundespräsident. "Wir müssen konfliktfähig werden, nach innen wie nach außen. Wir brauchen den Willen zur Selbstbehauptung und auch die Kraft zur Selbstbeschränkung." Nötig sei keine Kriegsmentalität. "Aber wir brauchen Widerstandsgeist und Widerstandskraft." Dazu gehöre zuallererst eine starke und gut ausgestattete Bundeswehr.

Veranstaltung der Deutschen Nationalstiftung

Steinmeier hielt seine Ansprache im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen Nationalstiftung. Diese wurde 1993 vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung gegründet. Sie will das Zusammenwachsen Deutschlands fördern, die Idee der deutschen Nation als Teil eines vereinten Europas stärken und zu einer nationalen Identität in einem friedlichen, weltoffenen Deutschland beitragen.