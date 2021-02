Steinmeier fordert weltweite Solidarität bei Impfstoffen

Solidarität üben statt Markt leer kaufen

Tedros und Steinmeier sind der Überzeugung, dass deswegen Solidarität nötig ist. Und es nicht sinnvoll ist, wenn die reichen Staaten den ohnehin noch knappen Impfstoff vom Markt kaufen. Der Bundespräsident führt auch noch ein anderes Argument an, spricht von der Pandemie als "geopolitischen Moment“. Steinmeier zufolge kann fehlende Solidarität mit den ärmeren Ländern ein Vakuum entstehen lassen, das andere Staaten füllen. Steinmeier wird nicht konkreter, nennt keine Namen. Aber es liegt nahe, dass er zum Beispiel an China und Russland denkt – beides Länder, die Impfstoffe an strategisch wichtige Länder liefern.

Patente aussetzen?

Zur Diskussion darüber, ob sich die Herstellung von Impfstoffen und Arzneien gegen Corona beschleunigen ließe durch ein Aussetzen der Patente, äußern sich beide zurückhaltend. Steinmeier gibt zu bedenken, dass so das Interesse schwinden könnte, große Summen in Forschung zu investieren. Tedros spricht davon, dass schließlich das Leben von vielen Menschen auf dem Spiel stehe, er appelliere an die Länder, sich dieser ganz neuen Situation zu stellen und zusammenzuarbeiten. Der Ansprechpartner in dieser Frage ist allerdings weniger die WHO als die Welthandelsorganisation WTO.