Steinmeier auf Katholikentag: "Missbrauch weiter aufarbeiten"

Trotz besten Wetters und prächtiger Kulisse im Stuttgarter Schlossgarten: Partystimmung wollte bei bei der abendlichen Eröffnung des 102. Katholikentags am Mittwoch nicht aufkommen. Das liegt zum einen am Krieg in der Ukraine, aber auch an der Krise der katholischen Kirche in Deutschland.

Steinmeier: "Vertrauen von Gläubigen verloren gegangen"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet deutliche Worte: Der Missbrauchsskandal habe tiefe Spuren hinterlassen. "Da ist Vertrauen von Gläubigen verloren gegangen, aber auch kirchliches Selbstvertrauen." Gleichzeitig mahnte er im SWR an: "Aufklärung und Aufarbeitung müssen weitergehen, das darf keine innerkirchliche Angelegenheit sein."

Steinmeier stelle aber "bei vielen fest, dass sie den festen Willen haben, hier voranzukommen", und machte jenen Mut, "die sich tatkräftig für eine Erneuerung der katholischen Kirche einsetzen".

Bätzing: Beförderung von beschuldigtem Priester "kein Fauxpas"

Das Thema Missbrauch dominierte den Katholikentag kurz vor seiner Eröffnung auch deshalb, weil just zuvor bekannt wurde, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Limburger Bischof Georg Bätzing, einen Pfarrer befördert hatte, der Jahre zuvor zwei Frauen belästigt haben soll.

Am Rande der Eröffnungsfeier stellt Bätzing klar: Er sei gegen jede Art von Übergriffen, Belästigung – das sei für ihn ein "No go". Gleichzeitig verteidigt der Limburger Bischof die Beförderung des Priesters. Diese sei kein "kein Fauxpas", so Bätzing. "Ich habe im Abwägen der Gesamtsituation diese Entscheidung getroffen." Nämlich, dass der Priester vor 15 Jahen "einen Fehler" begangen habe, "den er einsieht, für den er Reue zeigt, für den er um Entschuldigung gebeten hat und eine Strafe gezahlt hat".

Der Fall macht deutlich: Metoo ist auch ein Thema in der katholischen Kirche. Eine der zentralen Veranstaltungen heute an Christi Himmelfahrt beschäftigt sich am Nachmittag mit dem "Missbrauch an Erwachsenen im Raum der Kirche".