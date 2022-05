Steigende Spritpreise: ADAC setzt auf 9-Euro-Ticket

Der Automobilclub ADAC erhofft sich von dem geplanten 9-Euro-Ticket, dass Autofahrer den öffentlichen Personennahverkehr stärker als bisher nutzen. "Das 9-Euro-Ticket ist eine super Sache", sagte ADAC-Präsident Christian Reinicke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei "durchaus zu wünschen, dass eine hoffentlich gute Erfahrung mit dem Öffentlichen Verkehr den ein oder anderen Autofahrer überzeugt".

Ab Juni soll für drei Monate bundesweit ein günstiges Ticket im Nah- und Regionalverkehr gelten, für neun Euro pro Monat.

ADAC: Jeder muss mobil bleiben können

Die Maßnahmen der Bundesregierung, um Verbraucher von den steigenden Kosten infolge des Krieges in der Ukraine zu entlasten, bewertete der Präsident des Automobilclubs positiv. Zugleich müsse man sich auf dauerhaft höhere Preise von fossilen Brennstoffen einstellen. Der Staat müsse dazu beitragen, dass jeder mobil bleiben könne.

Bei den Abgaben müsse sich der Staat stärker an der CO2-Vermeidung ausrichten, forderte Reinicke. Die dreimonatige Absenkung der Energiesteuer im Entlastungspaket könne eine Chance sein, Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Kritik an unzureichend erhöhter Pendlerpauschale

Auf Kritik stößt beim Automobilclub dagegen, dass die höhere Pendlerpauschale für Autofahrer nur für die einfache Fahrt zum Arbeitsplatz und nicht auch für die Rückfahrt nach Hause gilt. "Die Entlastung wirkt also nur halb", sagt Christian Reinicke. Der ADAC hätte sich zudem eine Erhöhung ab dem ersten Kilometer gewünscht.

"Bild": Habeck plant 365-Euro-Jahresticket für ärmere Haushalte

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, plant Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für einkommensschwache Haushalte. Ziel sei, die Nutzung des ÖPNV voranzutreiben.

Wichtig sei dabei, dass zum Beispiel mit dem 365-Euro-Jahresticket "eine Glättung des Übergangs von geförderten Sozialtickets zu nicht geförderten Tickets einhergeht", so Habeck gemäß der "Bild".

Verbraucherzentrale: Autofahrer müssen sich auf gestiegene Spritpreise einstellen

Um Preissteigerungen bei Kraftstoffen entgegenzuwirken, schlägt der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vor, die geplante Energiesteuersenkung zeitlich an ein Öl-Embargo auf europäischer Ebene zu binden. "Man muss sich auf gestiegene Kraftstoffpreise einstellen", sagte vzbv-Expertin Marion Jungbluth.

"Unsere Hoffnung ist, dass dieser Effekt zeitlich mit der beschlossenen Energiesteuersenkung zusammenfällt und sich eine Kompensation ergibt", sagte sie. Misslich wäre es laut Jungbluth, wenn die Steuersenkung in dem Moment, wo die Preise steigen, bereits wieder auslaufe. Sie schlägt deshalb vor, den Beginn der Steuersenkung auf die Umsetzung eines Embargos abzustimmen.

Kritik von Seiten der Bahn-Mitarbeitenden

Auf weniger Enthusiasmus stößt das 9-Euro-Ticket dagegen bei den Bahnmitarbeitenden. Das für den Sommer geplante 9-Euro-Ticket könnte den Öffentlichen Nahverkehr nach Einschätzung der Bahn-Gewerkschaft EVG in ein bislang nicht gekanntes Chaos stürzen. "Ich rechne mit Räumungen überfüllter Züge und wegen Überlastung gesperrten Bahnhöfen", sagte der EVG-Vorsitzende Klaus Hommel am Mittwoch am Rande einer Vorstandssitzung seiner Gewerkschaft in Fulda. Kein Bahn-Unternehmen sei bislang ausreichend auf den zu erwartenden Andrang der Kunden vorbereitet.

Zur Umsetzung des dreimonatigen Sonder-Tickets sprechen auf einer Pressekonferenz ab 13 Uhr Vertreter der Mitarbeiterschaft mit Betriebsratsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Jens Schwarz.