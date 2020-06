Steigende Fallzahlen: Haben die USA den Corona-Kampf aufgegeben?

Nashville verlangsamt Öffnungsprozess

Der Bürgermeister von Nashville, Tennessee, John Cooper, informierte gestern auf einer Pressekonferenz über 300 neue Corona-Fälle in seiner Stadt. Die Country-Metropole wird ihren Öffnungsprozess daher verlangsamen.

"Nashville lebt vom internationalen Tourismus", sagt der Rathauschef und spielt auf die Einnahmeverluste durch den brachliegenden Fremdenverkehr an. Noch aber sei es unverantwortlich, zur Normalität zurückzukehren. Und Kalifornien, das die Pandemie so vorbildlich im Griff zu haben schien, liegt jetzt vorne beim neuerlichen Anstieg der Fälle: über 150.000 zusätzliche Corona-Infizierte in den letzten 14 Tagen. Auf Platz zwei liegt Texas mit knapp 90.000 neuen Fällen.

Teilnehmer der Rally müssen Erklärung unterschreiben

"Wir müssen jetzt handeln", so die Richterin Lina Hidalgo im texanischen Harris County, rund um Houston, wo der Anstieg besonders stark ist. Nur so ließe sich ein komplettes Stilllegen aus Sicherheitsgründen vermeiden. So ganz sorglos scheint auch das Trump-Lager nicht zu sein: Wer am Samstag in Oklahoma dabei ist, muss eine Erklärung unterschreiben, dass er die Veranstalter nicht verklagt, sollte er sich bei der Rally infizieren. Trumps Chefberaterin Kellyanne Conway hofft, dass sich die Teilnehmer an die Sicherheitsregeln halten. Sprich: Anders als der Präsident sollen sie eine Maske tragen.