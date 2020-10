Steigende Corona-Zahlen: Ministerpräsidenten fordern Disziplin

Laschet: Feiern auf engem Raum möglichst vermeiden

Ähnlich wie Söder äußerte sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): "Wir brauchen mehr bundeseinheitliche Regeln, die die Menschen verstehen", sagte er. Als notwendig erachtet Laschet eine Einigung bei den Bußgeldern sowie darüber, welche Maßnahmen ab welchem Infektionswert gelten.

Da zahlreiche Städte in Nordrhein-Westfalen inzwischen als Corona-Hotspots gelten, hat die Landesregierung die Maßnahmen verschärft: Landesweit soll künftig eine Beschränkung von 50 Teilnehmern für private Feiern gelten. Laschet mahnte, in Privatwohnungen solle möglichst auf Feiern auf engem Raum verzichtet werden. Ziel müsse es sein, Schulen und Kitas offen sowie die Wirtschaft am Laufen zu halten. Angesichts der Herbstferien appellierte Laschet an alle, zuhause zu bleiben.

Kretschmann fordert mehr Solidarität ein

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rief die Bürger dazu auf, nicht unbedingt alles zu machen, "was sie noch dürfen". Auch junge Menschen sollten auf Partys verzichten, so Kretschmann in der "BamS": "Sie müssen jetzt solidarisch mit den Alten sein, so wie die Alten beim Kampf gegen den Klimawandel solidarisch mit den Jungen sein müssen." Kretschmann stellte zudem die Genehmigung von Weihnachtsmärkten in Frage, falls die Infektionszahlen weiter so hoch bleiben.

Kretschmer wägt ab, Haseloff warnt vor "Alarmismus"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich in der "Welt am Sonntag" abwägend: "Wir wollen unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben weitgehend erhalten. Aber wir müssen uns auch gegenseitig schützen."

Reiner Haseloff (CDU) hingegen, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wendet sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe gegen "Alarmismus" und plädiert dafür, die eigentlichen Ursachen der Hotspots zu bekämpfen, anstatt "Sanktionen in den Vordergrund" zu stellen.

Mehrere Städte in Deutschland sind Corona-Hotspots

Der Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen wurde am Wochenende auch in Stuttgart, Mainz und Essen überschritten. Auch Köln überschritt am Samstag die Schwelle; zuvor war dies bereits etwa in Berlin, Bremen und Frankfurt am Main der Fall. Bundesweit stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag um 3.483 an, wie das Robert Koch-Institut mitteilte.

Die Ministerpräsidenten beraten am nächsten Mittwoch erneut mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Corona-Lage.