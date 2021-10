Steigende Corona-Zahlen: Experten warnen vor Zuspitzung der Lage

Rund 55 Millionen, also rund zwei Drittel der in Deutschland lebenden Menschen sind Stand jetzt geimpft und somit deutlich besser gegen schwere Covid-Verläufe geschützt. Dennoch steigen die Corona-Zahlen derzeit in nahezu allen Bereichen, liegen sogar über den Werten zum gleichen Zeitpunkt 2020.

24.668 Neuinfektionen meldete das RKI für den 29.10.2021, am gleichen Tag 2020 waren es 16.774. Auch die Inzidenz war mit 139,2 im Vergleich zu 99,0 höher, genauso wie die Zahl der Patienten (1.808 bzw. 1.696) und der neuen Todesfälle (121 bzw. 89). Daher gibt es auch erneute Diskussionen über Gegen-Maßnahmen.

Droht eine Überlastung der Kliniken?

So warnt etwa der Ärztepräsident Klaus Reinhardt vor einer Überlastung der Kliniken, die planbare Operationen verhindern könnte. Er plädiert daher an Ungeimpfte, sich impfen zu lassen sowie für Booster-Impfungen - anders als von Gesundheitsminister Spahn (CDU) ins Spiel gebracht, jedoch nicht für jedermann, sondern für Risikopatienten.

"Für die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen für Menschen jeglichen Alters gibt es bisher keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz", so Reinhardt. Auch Bayerns Regierungschef Söder hatte jüngst für Booster für alle geworben.

Im Interview mit dem "Spiegel" bringt Reinhardt zudem einen Lockdown nur für Nicht-Geimpfte ins Spiel. Darüber müsse man eine gesellschaftliche Diskussion führen, so Reinhardt, und weiter: "Ich fände das gerechtfertigt, wenn es darum gehen sollte, die stationäre Versorgung zu sichern. Schließlich sind es derzeit vor allem die Ungeimpften, die mit schweren Covid-Verläufen in den Kliniken behandelt werden müssen."

Mit Booster-Impfungen für potentiell besonders Betroffene will auch Virologe Hendrik Streeck dem Corona-Winter 2021/22 Herr werden. Vor allem Alten- und Pflegeheime hat er dabei im Blick: "Trotz der Impfung ist dort weiterhin der tödliche Hotspot der Pandemie. Das heißt vor allem: breitflächig eine Booster-Impfung anzubieten und in Alten- und Pflegeheimen konsequent und regelmäßig zu testen."

Masken-Comeback an Schulen?

Doch nicht nur in Kliniken und Pflegeeinrichtungen wird derzeit über die steigenden Pandemie-Zahlen diskutiert. Auch Schulen werden teils als Problemzonen betrachtet. Weniger, weil dort die Zahl der Risiko-Patienten besonders hoch ist, sondern eher weil dort viele noch gar nicht geimpft werden können, aber auf engem Raum zusammenkommen. Die Inzidenzen bei Schülern sind derzeit besonders hoch.

Das ruft Kritiker auf den Plan. So kritisiert Heinz-Peter Meidinger, Chef des Lehrerverbands, etwa die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen in einigen Bundesländern. Seine Kollegen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) bringen inzidenzabhängige Masken-Gebote ins Spiel und fordern vor allem mehr Luftfilter für die Schulen.

Auch Susanne Schreiber vom Deutschen Ethikrat mahnt mit Blick auf die Schulen: "Auch wenn schwere Verläufe bei Kindern seltener auftreten, werden bei starkem Infektionsgeschehen Hunderte von Kindern von Komplikationen betroffen sein." Weiter sagt Schreiber: "Eine Augen-zu-und-durch-Mentalität reicht hier nicht aus."

Bayerns Regierung tagt

Eine Verschärfung der Maßnahmen, auch an Schulen, erwägt aktuell auch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU). Es soll etwa um eine verstärkte Maskenpflicht in Schulen nach den Herbstferien aber auch um strengere 3G-Regeln gehen. Entscheidungen hierzu soll eine Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in der kommenden Woche bringen.