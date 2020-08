Steigende Corona-Zahlen: Bundesärztekammer warnt vor Panikmache

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt seit einigen Wochen wieder stetig. Nun meldet das Robert Koch Institut (RKI) den höchsten Stand seit Anfang Mai. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben RKI 1.445 neue Fälle an einem Tag. Doch Bundesärztekammerpräsident (BÄK) Dr. Klaus Reinhardt sieht keinen Grund zur Panik.

"Mit Infektionszahlen von rund 1.200 Infektionen am Tag, wenn die jetzt nicht erheblich weiter ansteigen, können wir im Gesundheitswesen natürlich umgehen. Insofern finde ich es richtig, vorsichtig zu sein, aber nicht richtig, Panik zu verbreiten", sagte Reinhardt im Interview mit der "radioWelt" auf Bayern 2.