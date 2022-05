Steht das Deutsche Zentrum für Zukunfts-Mobilität vor dem Aus?

Flugtaxis in Städten, fahrerlose Busse auf den Autobahnen – so könnte die Mobilität von Morgen aussehen. Ein "Leuchtturm mit internationaler Strahlkraft" sollte das neue Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft werden.

Doch nun schlägt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) Alarm und befürchtet das Aus für das Projekt: Sie seien höchst verunsichert und aufgeschreckt wegen der Mittelkürzungen. "Insider, die die Berliner Szene kennen, sagen, das ist die Vorbereitung einer Beerdigung zweiter Klasse."

Grüne halten den Ball flach

Markus Büchler, der Verkehrsexperte der Grünen im Landtag hatte das Mobilitätszentrum in erster Linie für ein Wahlkampfgeschenk des CSU-Bundesministers an die CSU gehalten. Er verweist darauf, dass – im Gegensatz zu München – an den anderen Standorten, Karlsruhe, Minden, Annaberg-Buchholz und Hamburg, bereits Konzepte existieren: München und Bayern müssten liefern, dann würde es auch Geld geben für dieses Mobilitätszentrum, glaubt Büchler.

Bernreiter verweist auf hochrangige Arbeitsgruppe

Verkehrsminister Bernreiter verlässt sich da auf seine hochrangig besetzte Arbeitsgruppe, den Gründungsbeirat, unter dem Vorsitz des früheren TU-Präsidenten Wolfgang Herrmann. Ihm sei gesagt worden, dass sehr wohl Konzepte vorlägen. Er könne das von hier aus nicht überprüfen, sagt Bernreiter in seinem Münchner Ministerium.

Immer noch in der Gründungsphase

Offenbar ist auch immer noch unklar, welche Rechtsform die neue Zentrale überhaupt bekommen soll. Die institutionelle Gründung sei im Gange, sagt Bernreiter. Immerhin hatte das Zentrum schon eine Unterkunft unweit der Hochschule München – aber die hat der zuständige Bund wieder gekündigt. Nun ist das Zentrum beim Deutschen Wetterdienst in München untergebracht.

Bernreiter will Aufklärung – Bund eine Neuaufstellung

Bernreiter klagt darüber, dass er auf einen Brief vom 12. April immer noch keine Antwort von der Bundesregierung erhalten habe. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die neue Bundesregierung das Projekt in dieser Form gar nicht fortsetzen will.

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP findet sich folgender Satz: "Mobilitätsforschung werden wir interdisziplinär aufwerten, das Zentrum Zukunft der Mobilität neu aufstellen und erweitern." Das klingt nicht so, als wollte der Bund auf so ein Zentrum verzichten – vielmehr als würden die Karten komplett neu gemischt.