Stehende Ovationen für die Kanzlerin

Eine halbe Stunde lang hatte die deutsche Regierungschefin zu allen zentralen Themen des Treffens Stellung bezogen, das der Konferenzleiter Ischinger unter das Motto "Das große Puzzle" gestellt hatte. Ergänzt um die zaghafte Frage: "Who will pick up the pieces?" – Wer wird die Teile der zerbröselnden Weltordnung wohl aufheben?

"Weil wir merken, wie der Druck groß ist auf unsere gewohnte Ordnung, ist die Frage: Fallen wir in lauter Puzzlesteine auseinander und denken, jeder kann für sich alleine das Problem am allerbesten lösen?" Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Die Antwort der Kanzlerin: ein klares und vernehmbares Nein. Und weil der in München nicht anwesende US-Präsident Donald Trump dies auf vielen Feldern bekanntlich anders sieht, geriet Merkels engagierte Rede stellenweise zu einem Frontalangriff auf ihn und sein Leitmotiv "America first“ – wenn auch aus der Distanz. So etwa beim Umgang mit China oder dem Iran, in der Frage des INF-Abrüstungsvertrags oder beim Dauerstreitpunkt Verteidigungsausgaben. Hier steht das NATO-Mitglied Deutschland besonders in der Kritik.

"Wir haben immerhin seit 2015 unsere Verteidigungsausgaben auf 1,35 Prozent gestärkt, wollen 2024 bei 1,5 Prozent liegen. Vielen reicht das nicht, aber für uns ist das ein essenzieller Sprung." Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Nicht nur Militärausgaben zählen

Gleichwohl stellte die Kanzlerin eine weitere Steigerung des Wehretats und des Engagements bei Militäreinsätzen, auch im EU-Rahmen, in Aussicht. Die Bundeswehr leiste hier bereits sehr viel. Zugleich verwies Merkel auf die Bedeutung einer umfassenden Entwicklungspolitik, nicht zuletzt mit Blick auf Afrika und die noch immer ungelöste Flüchtlingsfrage. Ihre Botschaft: "Ja, wir brauchen die NATO als Stabilitätsanker", aber die militärische Komponente sei "nur eine von vielen".

Ist BMW made in USA eine Gefahr für die nationale Sicherheit?

Auch bei anderen transatlantischen Knackpunkten, wie der Gaspipeline Nord Stream 2 oder den nach wie vor drohenden Strafzöllen auf deutsche Automobile für den US-Markt, gab sich die Kanzlerin ungewohnt kämpferisch.

"South-Carolina, dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern. Und wenn jetzt diese Autos plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit Amerikas sind, dann erschreckt uns das." Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Mike Pence, der brave Statthalter

US-Vizepräsident Mike Pence, der in München nach Merkel sprach, zeigte sich vom Berliner Klartext unbeeindruckt. Stattdessen lobte er Donald Trump, unter dessen Führung die Vereinigten Staaten sich stärker denn je in der Welt präsentierten.

"Amerika ist stärker als jemals zuvor und Amerika führt!" Mike Pence, Vizepräsident USA

Die Pipeline ist böse und der Atom-Deal auch

In Sachen Nord Stream 2 richtete Pence sogar eine offene Warnung an Deutschland.

"Wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen." Mike Pence, US-Vizepräsident

Und Pence wiederholte den bekannten Vorwurf seines Chefs, viele NATO-Länder täten für die kollektive Sicherheit immer noch zu wenig. Die Vereinigten Staaten erwarteten von jedem Mitglied einen glaubwürdigen Plan, wie die EU-Staaten die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent anheben können. Die europäischen Verbündeten rief er außerdem auf, sich wie die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen.

Trump bald allein daheim?

Anzeichen, dass die EU-Länder ihren Kurs in dieser Frage ändern und dem Appell folgen könnten, gab es in München nicht. Die Kanzlerin jedenfalls machte auf der Sicherheitskonferenz deutlich, dass bestehende Verträge zu kündigen allein, noch keine Lösung für politische Probleme darstelle.

"Multilateralismus mag kompliziert sein, aber er ist besser, als alleine zuhause zu sein!" Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin