Stehen die Tarifpartner vor einem Durchbruch?

Arbeitgeber und Gewerkschaften sehen vor der möglicherweise entscheidenden Runde der Tarifverhandlungen kleine Fortschritte - wagen aber keine Prognose. Verdi-Chef Frank Bsirske sprach am Freitag von einer konstruktiven Atmosphäre der Gespräche in Potsdam.

"Es scheint Bewegung in die Verhandlungen zu kommen. Aber alle Engpassthemen sind noch nicht geklärt. Wir haben zehn Prozent des Weges zurückgelegt." Frank Bsirske, Verdi-Chef

Bsirske hält es auch noch für möglich, dass die Verhandlungen in dieser Runde scheitern könnten.

"Entweder kriegen wir die Dollpunkte heute vom Tisch oder morgen, oder wir kriegen diese Verhandlungen nicht zu einem vernünftigen Ende." Frank Bsirske, Verdi-Chef

Erwartungen sind hoch

Ähnlich äußerte sich auch der Vorsitzende des Beamtenbundes dbb, Ulrich Silberbach, zur Ausgangslage vor den Verhandlungen am Wochenende: "Das Gesprächsklima ist gut. Wir sind aber noch meilenweit auseinander."

Er hoffe, dass sich beide Seiten am Abend oder im Laufe der Nacht verständigen könnten, so Silberbach. Gleichzeitig bekräftigte der dbb-Chef die Forderungen: "Wir haben Aufholbedarf gegenüber Bund und Kommunen, wir wollen Anschluss halten an die freie Wirtschaft, und wir müssen für die Besten im Land, die wir gewinnen wollen, eben bessere Konditionen anbieten."

Verhandlungsergebnisse mit bundesweiter Bedeutung

Am Donnerstag hatte es keine Annäherung zwischen Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gegeben. Ein Scheitern der Gespräche hätte Streiks zur Folge. Warnstreiks hat es bisher schon gegeben. Die Gewerkschaften fordern für rund eine Million Tarifbeschäftigte der Länder ohne Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.

Der Abschluss soll auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Es geht auch um eine Neugestaltung der Entgeltordnung, also die Zuordnung einzelner Tätigkeiten zu den Entgeltgruppen, sowie um spezielle Verbesserungen für die Krankenpflege.