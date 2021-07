Staus und viel Verkehr in Richtung Süden und Norden

Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg

Als letztes der 16 Bundesländer waren am Donnerstag in Bayern knapp 1,64 Millionen Schüler in die Sommerferien geschickt worden. Am Mittwoch war in Baden-Württemberg der letzte Schultag. In Schwaben verdichtete sich am Morgen der Verkehr auf der Autobahn 7 auch in Richtung Norden. Rückreisende seien unterwegs. Während im Süden Deutschlands die Sommerferien beginnen, startet in Nordeuropa, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bald wieder die Schule.