Stau in Innenstädten wächst: Straßen fast so voll wie vor Corona

Laut der neuesten internationalen Vergleichsstudie des Verkehrsdatenanbieters INRIX nimmt der Verkehr in Deutschland wesentlich schneller zu als beispielsweise in Großbritannien oder den USA. Dabei findet sich der staureichste Straßenabschnitt Deutschlands am Mittleren Ring in München: Insgesamt 79 Stunden verlieren Autofahrer auf das ganze Jahr hochgerechnet, wenn sie regelmäßig zwischen dem Petuelring und dem Heimeranplatz unterwegs sind.

Daraus ergibt sich nach den Berechnungen von INRIX ein volkswirtschaftlicher Schaden für die Landeshauptstadt von 388 Millionen Euro im Jahr 2021. München bleibt also auch während Corona Stauhauptstadt.

Die Berechnungen, die unter anderem auf den Daten verschiedener Handy-Apps und GPS beruhen und mittels künstlicher Intelligenz erstellt werden, sind allerdings umstritten. Insbesondere auch die Schlussfolgerungen daraus. München liegt in dieser Rangliste vor Berlin und Hamburg. Nürnberg ist ebenfalls unter den zehn deutschen Städten mit dem größten Zeitverlust. Nürnberg verzeichnet den stärksten Anstieg des Verkehrs unter den deutschen Städten.

Staufallen-Abschnitt des Mittleren Rings in München

Deutsche Autofahrer verlieren im Schnitt deutlich mehr Zeit im Stau als letztes Jahr: 40 Stunden 2021 verglichen mit 26 Stunden 2020. Es sind aber auch jetzt noch weniger Staustunden als 2019, damals lag der Durchschnittswert bei 46 Stunden. Für München ist der Abschnitt des Mittleren Rings zwischen Petuelring und Heimeranplatz am signifikantesten: Dort ist inzwischen wieder deutlich mehr Verkehr als während des Jahres 2020, und fast wieder so viel wie vor Corona im Jahr 2019.

Wenig überraschend, so der Münchner Mobilitätsreferent Georg Dunkel. Die Mobilität sei insgesamt zwar zurückgegangen: Weil viele Menschen teilweise im Homeoffice sind und nicht mehr regelmäßig pendeln, haben etwa 20 Prozent der Abo-Kunden des MVV ihre Monats- und Jahreskarten zurückgegeben. Wer nur ein oder zwei Tage in der Woche ins Büro muss, der benötigt keine Monatskarte, so Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern.

Berechnung von Staukosten umstritten

Nicht einverstanden ist Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel mit den volkswirtschaftlich errechneten Staukosten pro Fahrer im Jahr. Die INRIX-Traffic-Storecard-Studie rechnet das als wirtschaftlichen Schaden von fast 400 Millionen Euro für München hoch. Insbesondere der Vergleich mit dem fließenden Verkehr in der Nacht ist für Dunkel problematisch, wenn sich dann am Nachmittag eine um sieben Minuten längere Fahrzeit ergibt, dann sei das "wenig erschreckend" so Dunkel. Schließlich könne man den Mittleren Ring nicht zehn- oder zwölfspurig ausbauen, um Staus gänzlich zu vermeiden. Es gelte die öffentlichen Verkehrsmittel so auszubauen, dass sie zu einer wirklichen Alternative zum Autoverkehr werden.

ADAC Südbayern fordert eine bessere Vernetzung

Die vielen Störungen bei der S-Bahn und die Sorge vor einer Corona-Ansteckung haben laut Alexander Kreipl, vom ADAC Südbayern zu einem Vertrauensverlust gegenüber Bussen und Bahnen geführt. Kreipl plädiert dafür, dieses Vertrauen zurückzugewinnen über einen Ausbau und einen besseren Service beim MVV. Daneben gelte es, für einen besser fließenden Verkehr in München zu sorgen und den Verkehr zu entzerren, etwa dadurch dass nicht mehr so viele Pendler gleichzeitig am Morgen und am späten Nachmittag auf dem Mittleren Ring unterwegs sind. Hier fordert Kreipl eine Fortsetzung von Homeoffice-Modellen. An Haupteinfallstraßen dürften auch keine Fahrspuren zurückgebaut werden, so Kreipl.

Auto und öffentliche Verkehrsmittel müssten besser verbunden werden, etwa über einen Ausbau der Park and Ride Plätze in München und im Umland.

Einfacherer Zugang zum Öffentlichen Nahverkehr gefordert

Alexander Kreipl und Georg Dunkel loben ein Pilotprojekt des Münchner Verkehrsverbundes für streckenabhängige Preise mittels Handy. Laut dem Münchner Mobilitätsreferenten Georg Dunkel ist ein Best-Price-System nötig, wonach Fahrgäste einfach ein- und aussteigen und fahren ohne ein gedrucktes Ticket. Am Ende des Monats sollten sie eine Abrechnung bekommen, und zwar zum günstigsten Preis. Auch Alexander Kreipl sagte, Monatskarten würden der vielfach neunen Arbeitsrealität nicht gerecht.

Dass die Mobilitätsbedürfnisse im wachsenden Großraum München in den nächsten Jahren zurückgehen werden, glaubt von den befragten Experten niemand. Ein kleiner Trost steckt übrigens auch in der internationalen INRIX Staustudie. In den Metropolen London und Paris stehen Autofahrer fast doppelt so lange im Stau wie in München.