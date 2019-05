Stau auf dem Mount Everest: Vier Todesfälle in zwei Tagen

Vier tote Bergsteiger in zwei Tagen, die neueste traurige Bilanz am höchsten Berg der Welt. Damit steigt die Zahl der ums Leben gekommenen Bergsteiger in der Frühlingsklettersaison auf sechs. Das meldeten das Tourismusministerium Nepals sowie mehrere Bergtour-Anbieter am Freitag.

Bergsteiger unterschätzen Strapazen am Mount Everest

Am Mittwoch und Donnerstag kamen - unabhängig voneinander - ein 55-jähriger US-Amerikaner, zwei indische Frauen im Alter von 53 Jahren und ein 27-jähriger Inder beim Abstieg vom Gipfel des 8.848 Meter hohen Bergs ums Leben. Alle vier hatten nach Berichten von Sherpas unter Erschöpfung gelitten. In der Vorwoche waren ein Ire verunglückt und ein Inder tot in seinem Zelt gefunden worden.

Lange Wartezeiten für Bergsteiger in der Hauptsaison

Experten gehen davon aus, dass manche der Todesfälle damit zusammenhängen, dass zu viele Bergsteiger auf einmal versuchten, den Mount Everest zu erklimmen. Dadurch kommt es immer wieder zu langen Wartezeiten auf für die Gesundheit gefährlicher Höhe.

Besonders am Mittwoch kam es zu langen Staus am Everest-Gipfel. Bei günstigem Wetter nahmen mehr als 200 Kletterer den Gipfel in Angriff. Zuvor hatten starker Schneefall und heftiger Wind den Beginn der Saison verzögert.

Bergsteiger-Tourismus am "Dach der Welt" konstant

Seit der ersten Besteigung des Everest im Jahr 1953 schafften es inzwischen mehr als 5.000 Menschen auf den Gipfel des Bergs an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet. Mehrere Hundert kamen jedoch bei dem Versuch ums Leben.

Wegen der schwierigen Witterungsbedingungen ist die Hauptsaison auf wenige Wochen im Frühjahr begrenzt. Für die Genehmigung zahlen ausländische Bergsteiger umgerechnet rund 9.000 Euro. Diesmal wurden 375 Genehmigungen erteilt - ähnlich viele wie in vergangenen Jahren. Im vorigen Jahr hatte es fünf Todesfälle am Everest gegeben.