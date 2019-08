Statt schärferer Waffengesetze: Trump will mehr Psychiatrien

In der Debatte um schärfere Waffengesetze zur Prävention von Schusswaffenangriffen hat US-Präsident Donald Trump die Wiedereröffnung von Psychiatrien ins Spiel gebracht: Er wolle sich auf mentale Gesundheit konzentrieren, nicht auf Waffenkontrolle, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Auftritt im US-Staat New Hampshire. Details nannte er nicht.

Trump: "Psychisch verwirrte und gefährliche Menschen von der Straße holen"

"Wir werden psychisch verwirrte und gefährliche Menschen von den Straßen holen, damit wir uns nicht so viel wegen ihnen sorgen müssen. Ein großes Problem", sagte Trump und fügte hinzu: "Es gibt ernsthaft kranke Menschen und sie sind auf den Straßen."

Donald Trump ist gegen schärfere Waffengesetze

Forderungen nach schärferen Waffengesetzen erteilte Trump indirekt eine Absage: Was er nicht erlauben werde, seien Maßnahmen, die es "gesetzestreuen" Menschen erlauben, "sich selbst zu schützen".

Schusswaffenangriffe in Dayton und El Paso mit mehreren Toten

In Dayton/Ohio und El Paso/Texas hatten Anfang August Bewaffnete mehrere Menschen erschossen. In El Paso zielte der mutmaßliche Täter anscheinend gezielt auf Mexikaner oder Menschen lateinamerikanischer Abstammung. Er verfasste nach Ansicht der Ermittler ein rassistisches Pamphlet, das kurz vor der Tat online gestellt wurde. Keine 24 Stunden später erschoss ein Mann in Dayton neun Menschen, darunter seine Schwester. Das Motiv ist unklar. Der Schütze wurde erschossen.