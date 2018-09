Statt Kohlestrom: Zwei Drittel aus erneuerbaren Energien geplant

Wissenschaftler, Verbände und Politiker sitzen in Halle zusammen. Sie alle gehören zur Kohle-Kommission, die sich Gedanken machen soll, wie ein Ausstieg aus Stein- und vor allem Braunkohle funktionieren kann.

Ausstieg aus der Kohle in 15 Jahren realistisch

Die großen Stromkonzerne peilen 2050 als Ausstiegstermin an. Kohlegegner wiederum halten einen Ausstieg schon 2030 für machbar. Patrick Graichen hält den Zeitraum Mitte der 2030er-Jahre für sehr realistisch.

Klimaschutz, Stromversorgung, Arbeitsplätze

Es gibt drei entscheidende Faktoren, die die von der Bundesregierung eingesetzte Kohle-Kommission bei den Ausstiegsplänen berücksichtigen muss. Erstens der Klimaschutz: Je länger die Kraftwerke laufen, desto mehr CO² wird ausgestoßen. Zweitens muss die Stromversorgung ununterbrochen gesichert sein - auch beim Abschalten der Kohlekraftwerke. Der dritte Faktor betrifft die Region und ihre Arbeitsplätze.

"Diejenigen, die besonders in der Lausitz in Ostdeutschland noch in der Kohle arbeiten, brauchen eine Perspektive für ein Leben ohne Kohle." Patrick Graichen, Agora Energiewende gGmbH

CO²-Belastung: Wie lange ist das der Luft noch zumutbar?

Ein Drittel des Stroms wird in Deutschland im Moment noch mit Kohle erzeugt. Die CO²-Bilanz ist entscheidend, wenn es darum geht, wie viele Jahre die Kraftwerke noch laufen dürfen und in welcher Auslastung, also rund um die Uhr oder nur teilweise. Sinnvoll wäre ein kontinuierliches Reduzieren, jedes Jahr um etwa zwei bis drei Gigawatt, das entspräche vier bis fünf großen Kraftwerken. So könnte der Ausstieg problemlos gelingen, ähnlich dem Atomausstieg.

Zwei Drittel aus erneuerbaren Energien geplant

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien gesteigert und bis 2030 zwei Drittel des Stroms damit erzeugt werden. Das würde den wegfallenden Strom aus Kohlekraftwerken vollständig ersetzen. Voraussetzung dafür sind allerdings ausreichend Stromtrassen, die diese alternativen Energien aus dem Norden in den Süden der Republik transportieren. Die zwei großen Hochspannungsübertragungstrassen von Nord nach Süd werden ca. 2028/30 fertiggestellt sein.

"Die Strompreise werden mit dem Kohleausstieg mehr oder weniger konstant bleiben." Patrick Graichen, Agora Energiewende gGmbH

Zukunftskonzepte für die Kohleregionen

Patrich Graichen hat eine Vision für die Zukunft. Es gehe darum, in den Kohleregionen eine klimaschonende Industriegesellschaft vorzubereiten.

"Denken wir an das Jahr 2050: An eine Welt, in der wir keine Kohle mehr verbrennen, aber auch kein Öl und kein Erdgas, in der unser Stahl mit grünem Wasserstoff hergestellt wird und in der wir eigentlich das Thema CO² komplett aus der Welt geschafft haben. Die dafür nötige technologische Innovation bringt viele Chancen. Und das wird dann der große Markt der Zukunft sein und wäre meine Vision für diese Regionen." Patrick Graichen, Agora Energiewende gGmbH