Start nochmal verschoben: Deutscher Astronaut muss sich gedulden

Die Welt von außen betrachten: Das ist ein Menschheitstraum, der für nur wenige Menschen und noch weniger Deutsche bisher in Erfüllung ging. Der nächste deutsche Staatsbürger im All soll Matthias Maurer werden. Sein Start zur Internationalen Raumstation ISS wurde nun aber ein zweites Mal verschoben.

Eigentlich hätte es für Maurer und Kollegen bereits am Sonntag losgehen sollen. Wegen schlechten Wetters erfolgte zunächst die Verschiebung auf Mittwoch, nun wegen eines "kleineren medizinischen Problems eines der Crew-Mitglieder" ein weiterer Aufschub auf das kommende Wochenende. Frühestens am Samstag um 23.36 Uhr Ortszeit (04.36 Uhr am Sonntag MEZ) soll es dann losgehen.

Laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa handelt es sich bei dem medizinischen Problem weder um einen akuten Notfall, noch besteht ein Zusammenhang mit Corona. Mit dem 51-jährigen Saarländer Maurer sollen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron ins All fliegen.

Vierter Deutscher auf der ISS

Mauer wird der vierte Deutsche auf der ISS und der zwölfte Deutsche im All sein. Er hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes, im französischen Nancy, im britischen Leeds und im spanischen Barcelona studiert. Er promovierte 2004 an der RWTH Aachen.

Ins Astronautenprogramm der Europäischen Raumfahrtagentur Esa kam er dann 2008. Jahre des Trainings und Lernens folgten. Maurer lernte in dieser Zeit unter anderem Russisch und Chinesisch und absolvierte Überlebenstrainings unter Wasser und in eisiger Kälte. Offiziell Esa-Astronaut nennen darf er sich seit 2018. Wenn alles gut geht, fliegt er dann bald wirklich als solcher in Richtung Sterne.